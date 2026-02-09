اليوم.. فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026-2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027 للمواطنين ومَن في حكمهم، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى السادس من مارس المقبل، على أن يتم فتح باب التسجيل مرة واحدة فقط خلال الفترة المحددة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة يمثل خطوة محورية لضمان جاهزية المدارس مع انطلاق العام الدراسي، إذ يتيح لها التخطيط المبكر لتوزيع الطلبة على المدارس وفق النطاقات الجغرافية، وتوفير الكوادر التعليمية، وتأمين الكتب الدراسية وخدمات المواصلات المدرسية بكفاءة، بما يعزز جودة الانطلاقة التعليمية للطلبة منذ اليوم الأول.

ونوهت الوزارة بأن تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي القادم سيكون وفقاً للتحديث المعتمد على سياسة سن القبول، حيث يُقبل في الروضة الأولى الأطفال من مواليد الأول من يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 ممن أتموا الرابعة من عمرهم في 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، ويُقبل في الروضة الثانية الأطفال من مواليد الأول من يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2021، ممن أتموا الخامسة من عمرهم في 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، على أن يُقبل في الصف الأول الطلبة من مواليد الأول من يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، ممن أتموا السادسة من عمرهم في 31 ديسمبر من سنة الالتحاق.

أما بالنسبة للأطفال الذين لـم يكونوا مستوفين شروط التسجيل فـي العـام الدراسـي 2025-2026، بسبب تاريـخ ميلادهم بيــن الأول من سبتمبر و31 ديسمبر 2021، سيتاح لولي الأمر خيـار تسـجيلهم فـي الروضة الأولى أو الروضة الثانية.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يشمل أربع فئات من الطلبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الـ12، تشمل الطلبة المستجدين، والطلبة المنتقلين من المدارس أو المعاهد الخاصة إلى المدارس الحكومية، وكذلك الطلبة القادمين من مدارس خارج الدولة، والطلبة المنتقلين من المدارس الحكومية إلى مدارس حكومية.

ونوهت الوزارة بأن بإمكان أولياء الأمور تقديم طلبات التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي القادم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو من خلال التطبيق الذكي UAE MOE، مؤكدةً ضرورة تحديث البيانات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية للوصي (ولي الأمر) بحسب الحالة الاجتماعية، لضمان استكمال إجراءات التسجيل بسلاسة، واختيار خدمة المواصلات المدرسية ضمن طلب التسجيل خلال الفترة المحددة لضمان توفيرها مع بداية العام الدراسي.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الشامل لتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، والذي يوضح المعايير والاشتراطات المعتمدة لقبول تسجيل الطلبة في مختلف الفئات، إلى جانب مسارات التعليم التي تتيحها الوزارة، بما يشمل المسارين العام والمتقدم، والمعايير الخاصة بقبول الطلبة من أصحاب الهمم، بما يضمن دمجهم في البيئة التعليمية وفق أفضل الممارسات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستلتقي خمس فئات من أولياء الأمور، اليوم، للاطلاع على تفاصيل ضوابط وآليات التسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل 2026-2027، ضمن لقاء تعريفي تنظمه الوزارة في إطار استعداداتها لبدء التسجيل.

وتضم الفئات المستهدفة، بحسب تعميم لوزارة التربية والتعليم اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أولياء أمور المواطنين، وأبناء المواطنات، وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأبناء الدبلوماسيين، وأصحاب المراسيم.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء يأتي تزامناً مع فتح باب التسجيل وإطلاق خدمة «طلب تسجيل وقبول طالب في المدارس الحكومية» للعام الدراسي 2026-2027، ضمن جهودها لتطوير الخدمات التعليمية، وتسهيل إجراءات التسجيل الإلكتروني، وتقليل حجم الاستفسارات والملاحظات، بما يسهم في ضمان انسيابية الإجراءات ودقتها.

وأعلنت الوزارة، عبر تعميمها، تنظيم ورشة تعريفية افتراضية موجهة لأولياء الأمور، تُعقد عن بُعد (Online) اليوم في تمام الـ12 ظهراً، وتهدف إلى تعريف أولياء الأمور كافة، بخدمة طلب وتسجيل وقبول الطلبة في المدارس الحكومية، وشرح خطواتها وآلياتها بصورة واضحة ومباشرة.

وبيّنت الوزارة أن الورشة ستركز على نظام التسجيل المعتمد في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل، بما يمكّن أولياء الأمور من الإحاطة بكل التفاصيل.

وتتضمن أجندة اللقاء عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها أهمية التسجيل المبكر، وشرح إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى توضيح الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإتمام عملية التسجيل والقبول في المدارس الحكومية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى التسجيل والمشاركة في اللقاء عبر رابط الترشيح المخصص، كما أتاحت رابطاً مباشراً لحضور الورشة والبث الحي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، وتمكينهم من الاطلاع مباشرة على آليات التسجيل.

