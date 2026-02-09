6 ساعات حداً أقصى لدوام مدارس الشارقة الخاصة خلال رمضان

منحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المدارس الخاصة في إمارة الشارقة صلاحية تحديد مواعيد دوام الطلبة والكوادر التربوية خلال شهر رمضان المبارك، على أن تلتزم بعدم تجاوز عدد ساعات الدراسة اليومية ست ساعات.

وأكدت في تعميم وجّهته إلى إدارات المدارس الخاصة في الإمارة، اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، ضرورة تحديد مواعيد بداية اليوم الدراسي ونهايته، خلال الشهر المبارك، بما يتوافق مع متطلبات المنهاج الدراسي، وينسجم مع التقويم المدرسي المعتمد، ويضمن استمرارية العملية التعليمية والحفاظ على جودتها.

وشددت على أهمية مراعاة الفروق الفردية والزمنية بين المراحل الدراسية المختلفة، بما يسهم في تحقيق العدالة والمرونة في تنظيم اليوم الدراسي، ويلبي احتياجات الطلبة التعليمية والنفسية في كل مرحلة.

كما أولى تعميم الهيئة أهمية خاصة لمفهوم جودة الحياة، داعياً إدارات المدارس إلى مراعاة ظروف الطلبة وأولياء أمورهم، بما يعكس القيم الإنسانية والاجتماعية التي يتميز بها الشهر الكريم.

وأفادت إدارات مدارس خاصة في الشارقة بأنها باشرت إعداد خطط تنظيمية خاصة بشهر رمضان المبارك، تتضمن إعادة ترتيب الجداول الدراسية، وتحديد مواعيد الدوام بما يراعي الفروق بين المراحل التعليمية، حيث سيتم تقليص ساعات الدوام لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية مقارنة بالحلقتين الثانية والثالثة.

وأشارت إلى أن الاستعدادات شملت تكييف الأنشطة المدرسية، بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، وظروف الطلبة والكادر التعليمي.

وقالت مديرة مدرسة تضم مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، خلود فهمي: «نحرص على تقليص ساعات دوام طلبة رياض الأطفال بشكل ملحوظ، نظراً لطبيعة أعمارهم وحاجتهم إلى فترات راحة أطول. وسيتم التركيز على الأنشطة الخفيفة والتفاعلية داخل الصف، مع إعادة تنظيم الجدول اليومي بما ينسجم مع قدرات الأطفال خلال الصيام».

وقال مدير مدرسة خاصة، محمد بدواوي: «بدأنا استعدادات مبكرة لتنظيم الجداول الدراسية، وضبط أوقات الدخول والانصراف بما يخفف الضغط على الطلبة وأولياء الأمور خلال الشهر الكريم».

وأكد مدير مدرسة للمرحلة الثانوية، محسن عبدالدايم: «بالنسبة لطلبة الحلقة الثالثة، سيتم الالتزام بسقف الساعات المحدد مع الحفاظ على عدد الحصص الأساسية، خاصة للمواد الأكاديمية، وستركز الاستعدادات على إعادة جدولة اليوم الدراسي، وتنظيم الاختبارات والواجبات بما يتناسب مع طبيعة شهر رمضان».