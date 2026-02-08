غياب الطلبة غداً وبعد غدٍ دون عذرٍ رسمي يُحتسب غياباً مضاعفاً

أكدت إدارات مدارس عدة أن غياب الطلبة غداً وبعد غدٍ، 9 و10 فبراير الجاري، بدون عذر رسمي مقبول، سيُحتسب غياباً مضاعفاً. وأفادت إدارات المدارس، في تعميم يخاطب الطلبة وأولياء الأمور، اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيله، بأنه وفقاً للتقويم الأكاديمي المعتمد، فإن يومي الاثنين والثلاثاء يُعدّان يومين دراسيين منتظمين، وتستمر فيهما العملية التعليمية كالمعتاد، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الطلبة بالحضور والانضباط المدرسي.

وأوضحت الإدارات أن إجازة منتصف الفصل الدراسي ستبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري وتستمر حتى يوم الجمعة 13 من الشهر ذاته، ولمدة ثلاثة أيام، على أن تُستأنف الدراسة بعد ذلك وفق الجدول المحدد.

وأكدت الإدارات أن الغياب خلال يومي الاثنين والثلاثاء دون تقديم عذر رسمي ومقبول يُحتسب غيابًا مضاعفًا، وعليه وجب التنبيه والتذكير حرصًا على مصلحة الطلبة وتفادي أي تبعات أكاديمية.

وفيما يخص الاختبارات، أوضحت الإدارات أنه لن يتم تأجيل أي اختبار في أي مادة دراسية خلال هذه الفترة، إلا في حال توفر عذر طبي معتمد، على أن يتم إرسال العذر عبر تطبيق واتساب وفق القنوات المعتمدة.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور والطلبة إلى التعاون والالتزام بما ورد أعلاه، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح