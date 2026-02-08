للاطلاع على ضوابط التسجيل في المدارس الحكومية… 5 فئات من أولياء الأمور على موعد مع «التربية» غدًا

تلتقي خمس فئات من أولياء الأمور مع وزارة التربية والتعليم، غدًا الاثنين الموافق 9 فبراير الجاري، للاطلاع على تفاصيل ضوابط وآليات التسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل 2026–2027، وذلك ضمن لقاء تعريفي تنظمه الوزارة في إطار استعداداتها لبدء التسجيل.



وتضم الفئات المستهدفة، بحسب تعميم وزارة التربية والتعليم الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أولياء أمور المواطنين، وأبناء المواطنات، وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأبناء الدبلوماسيين، وأصحاب المراسيم.



وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع فتح باب التسجيل وإطلاق خدمة «طلب تسجيل وقبول طالب في المدارس الحكومية» للعام الدراسي 2026–2027، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الخدمات التعليمية، وتسهيل إجراءات التسجيل الإلكتروني، وتقليل حجم الاستفسارات والملاحظات، بما يسهم في ضمان انسيابية الإجراءات ودقتها.



وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عبر تعميمها عن تنظيم ورشة تعريفية افتراضية موجهة لكافة أولياء الأمور، تُعقد عن بُعد (Online) غدًا الاثنين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتهدف إلى تعريف أولياء الأمور بخدمة طلب وتسجيل وقبول الطلبة في المدارس الحكومية، وشرح خطواتها وآلياتها بصورة واضحة ومباشرة.



وبيّنت الوزارة أن الورشة ستركز على نظام التسجيل المعتمد في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل، بما يمكّن أولياء الأمور من الإحاطة بكافة التفاصيل المرتبطة بعملية التسجيل والقبول.



وتتضمن أجندة اللقاء عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها أهمية التسجيل المبكر، وشرح إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى توضيح الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإتمام عملية التسجيل والقبول في المدارس الحكومية.



ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى التفضل بالتسجيل والمشاركة في الورشة عبر رابط الترشيح المخصص، كما أتاحت رابطًا مباشرًا لحضور الورشة والبث الحي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، وتمكينهم من الاطلاع المباشر على آليات التسجيل، بما يضمن تجربة تسجيل منظمة وسلسة لأبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.