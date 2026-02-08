دوام رمضان..6 ساعات الحد الأقصى للدراسة في مدارس الشارقة الخاصة

منحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المدارس الخاصة في إمارة الشارقة صلاحية تحديد مواعيد دوام الطلبة والكوادر التربوية خلال شهر رمضان المبارك، على أن تلتزم بعدم تجاوز عدد ساعات الدراسة اليومية ست ساعات كحد أقصى، مع مراعاة الفروق بين المراحل التعليمية المختلفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية وخصوصية الشهر الفضيل.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة في تعميم رسمي وجّهته إلى إدارات المدارس الخاصة في الإمارة، اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيله، ضرورة قيام المدارس بتحديد مواعيد بداية ونهاية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، بما يتوافق مع متطلبات المنهاج الدراسي المطبق، وبما ينسجم في الوقت ذاته مع التقويم المدرسي المعتمد من قبل الهيئة، وذلك بما يضمن استمرارية العملية التعليمية والحفاظ على جودتها وكفاءتها دون أي إخلال.

وشددت الهيئة في تعميمها على ضرورة ألا تتجاوز مدة الدوام المدرسي اليومي ست ساعات، مؤكدة أهمية مراعاة الفروق الفردية والزمنية بين المراحل الدراسية المختلفة، بما يسهم في تحقيق العدالة والمرونة في تنظيم اليوم الدراسي، ويلبي احتياجات الطلبة التعليمية والنفسية في كل مرحلة.

كما أولى تعميم الهيئة أهمية خاصة لمفهوم جودة الحياة، داعيًا إدارات المدارس إلى مراعاة ظروف الطلبة وأولياء أمورهم، إلى جانب المجتمع التعليمي بشكل عام، خلال شهر رمضان المبارك، وبما يعكس القيم الإنسانية والاجتماعية التي يتميز بها هذا الشهر الكريم.

وأكدت الهيئة في ختام تعميمها تقديرها لتعاون إدارات المدارس والتزامها بتنفيذ ما ورد فيه من توجيهات وضوابط، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ومتوازنة خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص قد أصدرت التعميم الرسمي رقم (11) لسنة 2026 بشأن تحديد الدوام الرسمي للطلبة في المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، موجّهًا إلى إدارات المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، في إطار تنظيم العملية التعليمية خلال الشهر الفضيل وبما يراعي مصلحة الطلبة والمجتمع التعليمي ككل في امارة الشارقة.

وأعربت الهيئة عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيةً للمجتمع التعليمي دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدة حرصها الدائم على تحقيق التوازن بين متطلبات التعليم والجوانب الصحية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم خلال هذا الشهر الكريم.

وأفادت إدارات مدارس خاصة في الشارقة بأنها باشرت إعداد خطط تنظيمية خاصة بشهر رمضان المبارك، تتضمن إعادة ترتيب الجداول الدراسية وتحديد مواعيد الدوام بما يراعي الفروق بين المراحل التعليمية، حيث سيتم تقليص ساعات الدوام لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية مقارنة بالحلقة الثانية والثانوية،

وأشارت الإدارات إلى أن الاستعدادات شملت تنظيم أوقات الحصص، وضبط مواعيد الدخول والانصراف، إلى جانب تكييف الأنشطة المدرسية بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل وظروف الطلبة والكادر التعليمي،

قالت خلود فهمي مديرة مدرسة تضم مرحلة رياض الأطفال والحلقة الاولى :«خلال شهر رمضان نحرص على تقليص ساعات دوام طلبة رياض الأطفال بشكل ملحوظ، نظرًا لطبيعة أعمارهم وحاجتهم إلى فترات راحة أطول. وسيتم التركيز على الأنشطة الخفيفة والتفاعلية داخل الصف، مع إعادة تنظيم الجدول اليومي بما ينسجم مع قدرات الأطفال خلال الصيام».

وأفاد محمد بدواوي مدير مدرسة خاصة : «ساعات الدوام في الحلقة الثانية ستكون أقل مقارنة بالحلقة الثالثة، مع مراعاة توزيع الحصص الدراسية بشكل متوازن. وقد بدأنا استعدادات مبكرة لتنظيم الجداول الدراسية، وضبط أوقات الدخول والانصراف بما يخفف الضغط على الطلبة وأولياء الأمور خلال الشهر الكريم».

وأكد محسن عبد الدايم مدير مدرسة للمرحلة الثانوية: «بالنسبة لطلبة الحلقة الثالثة، سيتم الالتزام بسقف الساعات المحدد مع الحفاظ على عدد الحصص الأساسية، خاصة للمواد الأكاديمية. حيث تركز الاستعدادات على إعادة جدولة اليوم الدراسي، وتنظيم الاختبارات والواجبات بما يتناسب مع طبيعة شهر رمضان دون إرباك الخطة الدراسية».