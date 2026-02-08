«بعثات أبوظبي» يبدأ استقبال طلبات التقديم لدفعة 2026

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي فتح باب التقديم في برنامج بعثات أبوظبي، في أكثر من 100 تخصص جامعي في أفضل جامعات العالم، تشمل تخصصات النخبة والتخصصات الإبداعية، مشيرة إلى أن مزايا البرنامج تتضمن تواصلاً مباشراً مع مستشارين معينين لدعم الطلبة، ومع المختصين في البرنامج، وبدلات ومكافآت، وفقاً للأداء والمستوى الأكاديمي، إضافة إلى المساعدة في الحصول على فرص عمل بعد التخرج.

ويضمن نهج البرنامج جاهزية الطلبة للإسهام في نجاح القطاعات الرئيسة في أبوظبي، حيث تشمل أبرز التخصصات التي يطرحها: الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والمالية والخدمات المصرفية الرقمية، والزراعة المستدامة وتكنولوجيا الغذاء، والابتكار الفني والرياضي، والرسوم المتحركة وفنون الطهو والتدريب الرياضي.

وأشارت الدائرة إلى قيام البرنامج منذ إطلاقه عام 2015 بدور فاعل في إعداد الطلبة بالمهارات اللازمة للنجاح في أبرز القطاعات، وتخرج منه أكثر من 2468 طالباً، تولى أكثر من 95% منهم مناصب رئيسة في مختلف القطاعات المبتكرة في أبوظبي، ما عزز من مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتنمية المستدامة، في حين يبلغ عدد المنتسبين للبرنامج حالياً 1917 طالباً مبتعثاً.

وأكدت الدائرة أن البرنامج يعمل على مواءمة الاختصاصات المتاحة مع احتياجات القطاع لضمان إعداد الخريجين على الصعيد الأكاديمي، ودعمهم بالمهارات المطلوبة للنجاح في سوق العمل مستقبلاً، إذ يوفر لهم منظومة دعم شاملة بدءاً بمشوارهم التعليمي ووصولاً إلى مسيرتهم المهنية. ويعكس نموه وتفوق الخريجين جهود الدائرة وتأثير مبادراتها الخاصة بالتعليم وجاهزية العمل.

وشددت على التزامها تقديم الدعم المستمر للطلبة حتى بعد التخرج، حيث يُسهم برنامج خريجي بعثات أبوظبي السنوي في إعداد المشاركين وتمكينهم بالمهارات الأساسية للتخطيط لمسيرتهم المهنية، وكتابة السيرة الذاتية، والتواصل عبر موقع «لينكد إن»، وتعلم مهارات إجراء مقابلات العمل.

وقالت: «يحظى المشاركون بفرصة التواصل مع خريجي الدفعات السابقة، وتبادل الخبرات والأفكار»، لافتة إلى نجاحها من خلال البرنامج في تأسيس شبكة رائدة تضم أكثر من 200 شريك في القطاع، ما يسهم في تعزيز التزامها تنمية كفاءات ومهارات الطلبة، لمواكبة متطلبات أبرز المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات.

ويستقبل برنامج بعثات أبوظبي طلبات الانضمام إلى دفعة عام 2026 حتى مارس المقبل، وبينما تقيَّم الطلبات في الفترة من مارس حتى مايو، والقبول خلال شهري يونيو ويوليو، يحصل الطلبة المقبولون على التوجيه في يوليو.

الشروط

تتضمن شروط التقديم لبرنامج بعثات أبوظبي: أن يكون مواطناً، والسن 17-24 عاماً، والحصول على معدل 85% في الصف 11، و90% في الصف 12 الفصل الدراسي الأول (لتخصصات النخبة)، ومتوسط درجاته النهائية في الصف 12 (الفصل الدراسي الأول) 85%، و80% في الصف 11 (بالنسبة للتخصصات الإبداعية)، والحصول على قبول غير مشروط من إحدى أفضل الجامعات بحلول مايو المقبل، والحصول على درجة 6.0 في اختبار IELTS Academic أو 67 في اختبار TOEFL iBT، إضافة إلى امتلاك سيرة إبداعية وخطاب تزكية «للتخصصات الإبداعية».