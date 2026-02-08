سؤال وجواب

. تساءل طلبة: ما عدد الجامعات التي يمكن التقديم إليها بعد الثانوية العامة؟

أفادت وزارة التعليم العالي، بأنه إذا كان تقديم طلب للالتحاق في سنة التخرج في المرحلة الثانوية، فيمكن للطالب التقديم إلى مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، (جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد)، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي الأخرى المشاركة، أما إذا كان تقديم طلب الالتحاق بعد سنة واحدة أو أكثر من تخرج الطالب في المرحلة الثانوية، فيمكنه التقديم إلى مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، مجاناً، وذلك وفقاً لشروط الأهلية والمواعيد النهائية. كما يمكنه التقديم مباشرة إلى مؤسسات التعليم العالي الأخرى من خلال مواقعها الإلكترونية، ووفق سياسات كل مؤسسة.