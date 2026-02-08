«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تفتح باب التقديم لبرنامج الزمالة البحثية

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فتح باب التقديم لبرنامج الزمالة البحثية للدراسة ما بعد الدكتوراه، ابتداء من اليوم حتى 31 مارس المقبل.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات البحثية وزيادة الإنتاج البحثي وتجويده في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، من خلال تعزيز النشر العلمي الرصين باسم الجامعة، واستقبال الباحثين العالميين لأغراض تبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تعزيز الشراكات والعلاقات مع الجهات المحلية والدولية الأكاديمية والبحثية.

وأشارت الجامعة إلى أنه يُطلب من الباحثين الراغبين في الحصول على الزمالة البحثية لدراسات ما بعد الدكتوراه تقديم إثبات حصولهم على درجة الدكتوراه من جامعة مرموقة، وإظهار القدرة على النشر العلمي والأثر في التخصص، والاستعداد الكافي للإسهام في إثراء مجتمع الجامعة الفكري وتطويره، وذلك عن طريق تبادل الأفكار مع أعضاء هيئة التدريس ومع طلبة الدراسات العليا، إلى جانب إظهار حصيلة إنجازاتهم العلمية المتميزة وخطة مشاريعهم البحثية المستقبلية، شريطة أن تكون المشاريع المقدمة مرتبطة ببرامج الجامعة، وتسهم في تحقيق رؤيتها.

وأكدت نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، الدكتورة نجلاء محمد النقبي، أن البرنامج يأتي ضمن خطط الجامعة واستراتيجيتها، ويهدف إلى خلق بيئة بحثية نشطة في الجامعة، مشيرة إلى أن الزمالة تمنح الباحثين المتميزين من حملة شهادات الدكتوراه في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية فرصة مشاركة نتائج أبحاثهم مع المجتمع العلمي، وخدمة جهود البحث في مجالات العلوم الإنسانية.