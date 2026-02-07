أجواء رمضان تعم المدارس بإفطار مدرسي منظم خلال الفسحة

نظّمت إدارات عددٌ من المدارس الحكومية والخاصة، فعالية الإفطار الرمضاني المدرسي خلال اليوم الدراسي وفي وقت الفسحة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك لغرس القيم الإسلامية والاجتماعية في نفوس الطلبة والطالبات، في أجواء تعليمية منظمة وآمنة تعكس روح الشهر الفضيل.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أجواء الشهر الكريم بين الطلاب، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة، والتعريف بعادات الإفطار في رمضان، وذلك ضمن بيئة مدرسية تربوية تراعي الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وأوضحت إدارات المدارس أن الإفطار الرمضاني يتم تنظيمه بشكل جماعي لكل مرحلة دراسية داخل القسم الخاص بها، خلال فترة الفسحة، وتحت إشراف الكادر التعليمي والإداري، بما يضمن سير اليوم الدراسي دون أي تأثير على الحصص الدراسية.

أشارت الإدارات إلى السماح للطلبة والطالبات بإحضار أكلات بسيطة ومناسبة من المنزل على أن تكون سهلة التقديم، مؤكدة أنه لن يتم استلام أي أطباق عبر استقبال المدرسة. كذلك يسمح بإحضار توزيعات رمضانية بسيطة، بما يتناسب مع طبيعة المناسبة ودون تكلف.

وفيما يتعلق بالتهيئة العامة، سمحت المدارس بتزيين الأقسام الدراسية بما يتناسب مع أجواء رمضان دون مبالغة، إضافة إلى السماح بارتداء الزي التراثي مع التشديد على الالتزام بالآداب العامة.

وأكدت الإدارات عبر مخاطبات ورسائل مدرسية تخاطب اولياء الأمور والطلاب، اطلعت عليها " الإمارات اليوم" أن هذه الضوابط تأتي حرصًا على سلامة الطلبة والطالبات، وتنظيم الفعالية بالشكل الأمثل، بما يحقق أهدافها التربوية والاجتماعية، ويعزز روح الانضباط والمسؤولية لدى الجميع.

وأعربت المدارس عن شكرها وتقديرها لأولياء الأمور على تعاونهم المستمر، متطلعة إلى مشاركة الطلاب فرحة استقبال شهر رمضان المبارك في أجواء يسودها الاحترام، والتنظيم، وروح المحبة والتآلف.