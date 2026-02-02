12 يوماً إجازة مدرسية في رمضان.. و4 أيام دوام «مخــفض جـداً» أو «عن بُعد»

أكد معلمون وإداريون في مدارس حكومية وخاصة أن التقويم المدرسي في شهر رمضان يراعي أن تتخلل الشهر إجازات الفصول الدراسية، للتخفيف عن الطلبة وتفادي التوقف المتكرر للدراسة، إذ يتضمن 12 يوماً إجازة، إضافة إلى أربعة أيام دوام مخفض جداً أو عن بُعد (أيام الجمعة).

وأشاروا إلى أن شهر رمضان (يبدأ في 18 أو 19 فبراير الجاري) سيتضمن ستة أيام إجازة أسبوعية، كما أن الأيام الستة الأخيرة من الشهر ستكون ضمن إجازة الفصل الدراسي الثاني (عطلة الربيع)، إضافة إلى أن أيام الدراسة المتبقية تتضمن ثمانية أيام محددة لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، ما يعني أن الأيام الفعلية للتدريس لن تزيد على ثمانية.

وتفصيلاً، أظهر الجدول المدرسي للتعليم في رمضان وجود 12 يوماً إجازة أسبوعية (الرابع والخامس و11 و12 و18 و19) ومن 25 حتى 30 رمضان إجازة الربيع، إضافة إلى أيام الجمعة (الثالث و10 و17 و24) التي يطبّق فيها يوم دراسي مخفض جداً، تراوح مدته بين 90 و150 دقيقة، أو تطبيق نظام التعليم عن بعد بحسب الموافقات المعتمدة لكل مدرسة، كما خصصت الأيام الدراسية من 15 إلى 24 رمضان للتقييم الختامي المدرسي المطبّق على جميع المراحل الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري.

وأشار المعلمون: هشام رفعت وإسلام سمير ونجوان إلياس وريم مختار وعفاف دويه إلى وجود دليل للخطط الدراسية خلال شهر رمضان لدى المدارس، وهو مرجع واضح لتنظيم الجدول المدرسي، ويوفر توزيعاً زمنياً يتناسب وخصوصية الشهر الفضيل وضمان استمرارية العملية التعليمية بجودة وكفاءة تلبي احتياجات الطلبة للمستويات المختلفة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، حيث يعيد وزن أنصبة الحصص الدراسية للمواد الدراسية مع أخذ خصوصية كل مادة دراسية واحتياجات كل مسار تعليمي، في الاعتبار، ما يحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية واحتياجات الطلبة خلال الشهر المبارك.

وأكد المعلمون والإداريون بمدارس حكومية وخاصة تطبق المنهاج الوزاري: مروان البدواوي ومعاذ عبدالله ونورا بطي ووفاء رضوان أن المدارس تتوقع تكرار وزارة التربية والتعليم تطبيق مبادرة «رمضان مع الأسرة» يوم الجمعة من كل أسبوع ليكون التعلم عن بُعد للطلبة، خصوصاً أن هذا العام هو عام الأسرة، والمبادرة تستهدف الإسهام في تعزيز التلاحم الأسري، وترسيخ قيم الشهر الفضيل، مع التركيز على تنمية المهارات الأساسية لدى الطلبة.

وأشاروا إلى سهولة تطبيق مبادرة «رمضان مع الأسرة» حيث سبق أن أعدت الوزارة دليلاً إرشادياً للطلبة وأولياء الأمور الراغبين في الدوام عن بعد أيام الجمعة في شهر رمضان لتحقيق الاستفادة المرجوة من القرار، حيث يتضمن الدليل إرشادات مفصلة حول كيفية الاستفادة من أيام الجمعة بما يترجم قيم الشهر الفضيل، كما يشتمل الدليل على أنشطة ثقافية ودينية من المناهج الدراسية تدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية والتربوية.

ودعت مدارس خاصة تطبق المنهاج الأجنبي، في رسائل اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، ذوي الطلبة إلى الحرص على انتظام أطفالهم في الدراسة من اليوم الأول بعد عطلة منتصف الفصل الثاني، التي ستكون في الفترة من الاثنين المقبل حتى 15 فبراير، وعدم التخطيط لإجازات طويلة، خصوصاً أن الأسبوع الأول من عودة الدراسة يتوافق مع بدء شهر رمضان المبارك.

ودعت الإدارات المدرسية ذوي الطلبة إلى الالتزام بحضور أطفالهم في المواعيد المحددة وعدم تشجيعهم على الغياب، لافتة إلى عدم التسامح مع ضعف الحضور، خصوصاً أن عدم وجود عدد كافٍ من الطلبة في الفصل يشكل عائقاً أمام المعلم خلال شرح المنهاج.

وأشارت إلى إيقاف الأنشطة اللاصفية وخدمات المقاصف المدرسية خلال شهر رمضان، في حين سيستمر توفير أجهزة المياه.

ودعت ذوي الأطفال غير الصائمين إلى التأكد من تزويد أطفالهم بوجبة غذاء عند حضورهم إلى المدرسة.

