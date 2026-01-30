بدء تنفيذ إجراءات حصر وتحديد المسارات الدراسية لطلبة الصف التاسع للعام 2026–2027

أعلنت إدارات عدد من المدارس الحكومية، عن بدء تنفيذ إجراءات حصر وتحديد المسارات الدراسية لطلبة الصف التاسع للعام الدراسي 2026–2027، في خطوة تهدف إلى الاستعداد المبكر للمرحلة التعليمية المقبلة، وتنظيم انتقال الطلبة إليها بصورة مدروسة تضمن توجيههم نحو المسار الأكثر ملاءمة لقدراتهم الأكاديمية وميولهم التعليمية، وبما يدعم استقرارهم وتقدمهم الدراسي على المدى البعيد.

اختيار المسار

وأوضحت الإدارات عبر رسائل ومخاطبات موجهة لأولياء الأمور اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أن عملية تحديد المسار تستهدف طلبة الصف الثامن، حيث يتوجب على كل طالب اختيار المسار الذي يتناسب مع مستواه التحصيلي، سواء المسار المتقدم أو العام، مع التشديد على ضرورة أخذ نتائج الطالب في المواد العلمية بعين الاعتبار عند التقدم للمسار المتقدم، نظراً لما يتطلبه من جاهزية أكاديمية أعلى وقدرة على مواكبة متطلبات دراسية أكثر كثافة وعمقاً.

استكمال الإجراءات

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى الالتزام باستكمال الإجراءات المعتمدة، من خلال طباعة نموذج تحديد المسار وتعبئته بدقة وبشكل كامل، وإرفاق صورة من هوية ولي الأمر وأخرى من هوية الطالب، باعتبار هذه المتطلبات جزءاً أساسياً من إجراءات التسجيل في المسار المختار.

وشددت على أهمية تسليم النموذج والمرفقات إلى شؤون الطلبة خلال الفترة الزمنية المحددة، لضمان اعتماد الطلب في الوقت المناسب.

تسجيل تلقائي

وبيّنت الإدارات أن الطلبة الذين لا يبادرون بتحديد المسار الدراسي خلال المدة المعلنة، سيتم تسجيلهم تلقائياً في المسار العام، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم تعطل إجراءات القبول والتسجيل.

تنظيم المسارات

وأكدت الإدارات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تنظيم المسارات التعليمية بصورة تحقق مصلحة الطلبة وتدعم مستقبلهم الأكاديمي، مشددة على أهمية دور أولياء الأمور في المتابعة والتعاون مع المدرسة، بما يسهم في اتخاذ قرارات تعليمية سليمة تنعكس إيجاباً على مسيرة أبنائهم الدراسية.