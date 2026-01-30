مدارس: ولي الأمر مسؤول عن إرفاق الأعذار الرسمية لغياب الطالب

أكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أن ولي الأمر يتحمل المسؤولية المباشرة في رفع الأعذار الرسمية لغياب الطالب عبر الرابط الإلكتروني المعتمد لدى المدرسة، وخلال المدة الزمنية المحددة، دون الاعتماد على الكوادر الإدارية لإتمام هذه الإجراءات.

وشددت الإدارات على أن الالتزام بهذه الآلية يُعد عنصراً أساسياً في تنظيم عمليات الحضور والغياب، وضمان انتظام الدراسة، وحفظ حقوق الطلبة التعليمية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وأوضحت الإدارات في رسائل لأولياء الأمور، اطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن التقيد بتقديم الأعذار الرسمية في الوقت المحدد يسهم في تعزيز الانضباط داخل المدرسة، ويُمكّن الإدارات التعليمية من متابعة أوضاع الطلبة بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة، بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويحد من الغياب غير المبرر.

ونبّهت إلى أن غياب الطالب دون تقديم عذر رسمي يُصنَّف كمخالفة سلوكية من الدرجة الثانية، ويتم التعامل معه وفق لائحة السلوك المعتمدة، بما يضمن تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية على جميع الطلبة، ويعزز لديهم قيم الالتزام وتحمل المسؤولية، ويغرس ثقافة احترام الأنظمة المدرسية.

وأكدت إدارات المدارس أهمية الدور المحوري الذي يؤديه أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، مشيدة بتعاونهم المستمر وحرصهم الدائم على متابعة أبنائهم أكاديمياً وسلوكياً، وهو ما أسهم بشكل واضح في تعزيز الاستقرار التعليمي، وترسيخ الانضباط السلوكي، وبناء شراكة فاعلة بين المدرسة والأسرة، تنعكس إيجاباً على أداء الطلبة وتقدمهم الدراسي.