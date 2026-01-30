مدارس خاصة في رمضان: الدوام 4 ساعات.. والجمعة «90 دقيقة»

أبلغت مدارس خاصة ذوي الطلبة، عبر رسائل اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، بتطبيق يوم دراسي مخفض خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تقليص عدد ساعات الدراسة لتصبح أربع ساعات (من التاسعة والنصف صباحاً إلى الواحدة والنصف بعد الظهر)، باستثناء يوم الجمعة الذي تكون مدة الدراسة فيه ساعة ونصف الساعة فقط (من التاسعة والنصف حتى 11 صباحاً)، كما سيُمنح الطلبة إجازة أسبوع قبل بدء شهر الصيام.

وسيكون يوم 13 مارس المقبل آخر يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني، لتبدأ بعده إجازة الربيع وعيد الفطر، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثالث اعتباراً من 30 مارس عقب عيد الفطر.

وأبلغت المدارس ذوي الطلبة بتعطيل الدراسة لمدة أسبوع، من الإثنين التاسع من فبراير حتى الجمعة 13 فبراير المقبل، إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ليعود الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، الإثنين 16 فبراير، مشيرة إلى أن أي تحديث في مواقيت الدراسة خلال شهر رمضان، خصوصاً ما يرتبط بدوام يوم الجمعة، سيتم إبلاغ الطلبة وذويهم به قبل فترة كافية لترتيب أوضاعهم، لاسيما أن أيام الدراسة في شهر رمضان ستشهد إشراك الطلبة في فعاليات مجتمعية وأعمال تطوعية وخيرية بمناسبة «عام الأسرة».

وأفادت المدارس بأنها ستوقف خدمات المقاصف المدرسية خلال شهر رمضان، في حين سيستمر توفير أجهزة المياه.

ودعت ذوي الأطفال غير الصائمين إلى التأكد من تزويد أطفالهم بوجبة غذائية عند توجههم إلى المدرسة.

واقترح معلمون، عبر «الإمارات اليوم»، تخصيص أيام الجمعة طيلة شهر رمضان للتعلم المجتمعي، وذلك بمناسبة «عام الأسرة»، بحيث تطبّق منهجية عملية في التعليم، تُعزّز التكامل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، مشيرين إلى أهمية تعليم الطلبة وتوعيتهم بمفهوم الأسرة وأهميتها، كونها مصدر الأمان والدعم والاستقرار لأفرادها وللمجتمع.