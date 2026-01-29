استعداداً لفتح باب التسجيل في المدارس الحكومية.. "التربية" تدعو أولياء الأمور لتحديث البيانات

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور لتحديث بياناتهم استعداداً لفتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027.

وأكدت الوزارة عبر حسابها على منصة إنستغرام ضرورة تحديث بيانات ولي الأمر أو الوصي الحالي والمرتبطة بالهوية الرقمية قبل التقدم بطلب تسجيل وقبول طالب في مدرسة حكومية.

وكان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع قد اعتمد قرار تعديل سن القبول في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تطبيقه ابتداء من العام الدراسي 2026–2027، وذلك في إطار مراجعة السياسات التعليمية بما ينسجم مع المستجدات التربوية واحتياجات المجتمع، ويعزز جودة التعليم المبكر واستدامة مخرجاته، ضمن نهج تطوير مستمر للأنظمة التعليمية القائمة على الأدلة.

وبموجب القرار، تم اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من سنة الالتحاق كتاريخ رسمي لاحتساب سن القبول في المدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في شهري أغسطس أو سبتمبر، مع استمرار تطبيق تاريخ 31 مارس للمدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل، وفق النظام المعتمد لديها، على أن يعمل بهذه التواريخ ابتداءً من العام الدراسي 2026–2027 على الطلبة المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول.