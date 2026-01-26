انطلاق الاختبارات التكوينية اليوم.. ومدارس تكشف الدروس المستهدفة لطلبة 9–12

أعلنت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، عن جداول التقييم المستمر الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025–2026، لطلبة الصفوف من التاسع حتى الـ12 في مساري التعليم العام والمتقدم، ضمن خطتها التنظيمية الهادفة إلى ضمان سير العملية التعليمية والتقويمية بكفاءة وانتظام، وبما ينسجم مع السياسات التعليمية المعتمدة.

ووفقاً للجداول المعلنة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم» تنطلق اختبارات التقييم المستمر (الاختبارات التكوينية) اليوم (الاثنين)، وتستمر على مدار أسبوعين لتختتم الأربعاء الموافق 4 فبراير المقبل، حيث جرى توزيع المواد الدراسية على أيام محددة بطريقة مدروسة تراعي التدرج الأكاديمي وتخفف الضغط عن الطلبة، مع منحهم فرصاً مناسبة للمراجعة والاستعداد.

وتبدأ الاختبارات بمادة التربية الإسلامية اليوم، تليها مادة الدراسات الاجتماعية الثلاثاء، ثم الرياضيات الأربعاء، فيما خُصص الخميس لاختبار اللغة العربية لطلبة الصفوف المشمولة في الجدول، في المسارين العام أو المتقدم.

وتُستأنف الاختبارات بعد نهاية الأسبوع 2 فبراير المقبل، حيث يؤدي الطلبة اختبارات مواد العلوم وفقاً للصف والمسار الدراسي؛ إذ يخضع طلبة المسار المتقدم لاختبار الفيزياء في الصفوف التاسع والعاشر والـ11، بينما يؤدي طلبة الصف الـ12 المتقدم اختبار الفيزياء، في حين يؤدي طلبة المسار العام اختبارات العلوم أو الأحياء أو الفيزياء والكيمياء تبعاً لمتطلبات كل صف دراسي.

ويؤدي الطلبة اختبار اللغة الإنجليزية 3 فبراير، باعتبارها من المواد الأساسية المشتركة بين الصفوف والمسارات، على أن تُختتم اختبارات التقييم المستمر الأربعاء 4 فبراير المقبل باختبارات المواد العلمية المتبقية، التي تشمل الكيمياء أو الأحياء لطلبة المسارين العام والمتقدم، بحسب الخطة الدراسية المعتمدة لكل مرحلة.

وأكدت الإدارات في رسائل مدرسية للطلبة وأولياء الأمور، أن إعداد هذه الجداول جاء بعد دراسة شاملة لواقع الطلبة واحتياجاتهم الأكاديمية، وبما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المواد.وشدّدت على أهمية التزام الطلبة بالحضور في المواعيد المحددة والالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للاختبارات. كما أوضحت أن التقييم المستمر يُعد عنصراً محورياً في منظومة التقويم التربوي، لما له من دور في قياس نواتج التعلم ومتابعة تقدم الطلبة بصورة دورية.

وكشفت إدارات مدارس عن نطاقات اختبارات التقييم المستمر الأول بدقة متناهية، بما يتيح للطلبة في الصفوف من التاسع إلى الـ12 الاستعداد الجيد وفق محتوى واضح ومعلن، ففي مادة الدراسات الاجتماعية تركّز الامتحانات لطلبة الصفوف من التاسع حتى الـ12 على مهارات الوحدة الأولى، في توجه يعكس اهتمام المنهاج بتنمية مهارات التفكير والتحليل والاستيعاب، وليس الاكتفاء بالحفظ والتلقين.

أمّا مادة التربية الإسلامية فحُددت الصفحات المقررة لكل صف على حدة، حيث تشمل امتحانات الصف التاسع الصفحات من 9 إلى 25، والصف العاشر من 8 إلى 23، والصف الـ11 من 8 إلى 26، فيما تمتد مقررات الصف الـ12 من الصفحة 8 حتى الصفحة 31، بما يضمن التدرج المعرفي ومراعاة الفروق العمرية والعلمية بين الطلبة.

وتضمن جدول التقويم تفاصيل دقيقة لمادة الكيمياء بمساراتها المختلفة؛ إذ يشمل مسار العاشر المتقدم الصفحات من 132 إلى 179، ومسار الـ11 المتقدم الصفحات من 96 إلى 137، فيما خُصص لمسار الـ12 النخبة الصفحات من 2 إلى 29. كما شمل الجدول مسار الـ11 المتقدم (2) بالصفحات من 62 إلى 71، إضافة إلى مسار الـ11 العام الذي يركز على موضوع صيغ المركبات الأيونية من الصفحة 86 حتى الصفحة 92، في خطوة تهدف إلى توحيد معايير التقييم وضمان شمولية المحتوى العلمي.

كما شمل التقويم مادة الأحياء، حيث تنوّعت الموضوعات المقررة وفق الصف والمسار، إذ يدرس طلبة الصف التاسع المتقدم تركيب الجهاز العصبي وتنظيمه، بينما يتناول طلبة الـ11 المتقدم موضوعات ديناميكية الجماعات السكانية والوراثة وتأثير السلوك والبيئة، في حين يركّز طلبة الـ12 النخبة على تأثير السلوك والتواصل عند الحيوانات.

أمّا المسار العام فيدرس طلبة الـ11 الجهاز الإخراجي، وطلبة الـ12 الجهاز الهضمي، بما يعكس شمولية المنهاج وارتباطه بالجوانب الحيوية والوظيفية في جسم الإنسان والكائنات الحية.