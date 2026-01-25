«التعليم العالي» تصمم برنامجاً لإعارة الكوادر الأكاديمية في الجامعات إلى القطاعات الاقتصادية

في إطار تعزيز المواءمة بين المسارات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، تنفذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورش عمل تخصصية؛ لتعريف مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الصناعية ببرنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية في القطاعات الاقتصادية.

ويركز البرنامج على تفرغ أعضاء الهيئات التدريسية والأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، لتمكينهم من اكتساب خبرات عملية مباشرة، تسهم في تطوير برامجهم التعليمية بما يواكب تطلعات المسؤولين في القطاعات الاقتصادية، ويعزز جاهزية الطلبة لمتطلبات سوق العمل والمستقبل.

ويعد برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية نموذجاً وطنياً مبتكراً، يتيح لأعضاء الهيئات التدريسية العمل لفترات زمنية محددة داخل شركات ومؤسسات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يمكنهم من اكتساب خبرات عملية مباشرة، تسهم في تطوير مهاراتهم التدريسية بما يلبي احتياجات تلك الشركات، ويزود الطلبة بالمهارات المطلوبة لبيئة العمل الفعلية.

ويسهم هذا النموذج في بناء آلية مستدامة للتحديث المنتظم للمناهج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، استناداً إلى الخبرات التطبيقية التي يكتسبها الأكاديميون خلال فترة الإعارة، وبما يواكب التطورات السريعة في التقنيات والمهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية، كما سيسهم البرنامج عند إطلاقه في تطوير برامج البحث والتطوير وتعزيز تطبيقاتها العملية، إلى جانب توفير مزيد من فرص التدريب والتوظيف عالي الجودة للطلبة عند التخرج، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من اكتساب رؤى يمكن دمجها في المناهج وأساليب التدريس، بما يهيئ الطلبة للتعامل مع التحديات الواقعية، واكتساب المهارات العملية اللازمة للتوظيف المستقبلي.