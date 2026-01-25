سؤال وجواب

. بدأت المدارس الخاصة في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي 2026 - 2027، وابني لم يكن مؤهلاً للتسجيل في KG1، العام الدراسي الجاري، لأنه من مواليد أكتوبر 2021، هل يسجل في KG1 أم KG2 بعد تعديل سن القبول لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول؟ (خ. م)

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأطفال الذين لم يكونوا مؤهلين سابقاً للتسجيل بسبب وقوع تاريخ ميلادهم بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر، سيتاح لأولياء أمورهم خيار تسجيلهم خلال العام الدراسي المقبل في الروضة الأولى أو الروضة الثانية مباشرة، مشيرة إلى أن التسجيل في المدارس الخاصة يعتمد على تقييم المدرسة لجاهزية الطفل وتوافر الشواغر.