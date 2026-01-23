مدارس تُشدد: 2 فبراير آخر موعد لتسجيل طلبة الثاني عشر في "نابو"

شددت إدارات مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة على طلبة الثاني عشر بضرورة الإسراع في التسجيل في نظام القبول الجامعي الموحد «نابو» (NAPO)، حيث أن أخر موعد للتسجيل 2 فبراير المقبل.

نظام القبول

وأكدت المدارس في تعميم للطلبة وأولياء الأمور، اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، أهمية التسجيل في نظام القبول الجامعي الموحد «نابو» (NAPO)، والذي يُعد المنصة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم إجراءات القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل دولة الإمارات، وذلك في إطار حرص الإدارات على دعم الطلبة وتوجيههم نحو التخطيط السليم لمستقبلهم الأكاديمي،

إجراء إلزامي

وأفادت الإدارات المدرسية بأن التسجيل في نظام «نابو» يُعد إجراءً إلزامياً لا يمكن تجاوزه، حيث لا يمكن للطلبة استكمال أي من إجراءات القبول أو الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة داخل الدولة دون إتمام عملية التسجيل بشكل صحيح عبر النظام..

إدخال البيانات

وشددت على أهمية إدخال البيانات بدقة ومراجعتها بعناية، لما لذلك من أثر مباشر في فرص القبول والترشيح للتخصصات المستقبلية.

الموعد النهائي

وأوضحت المدارس إلى أن الموعد النهائي للتسجيل في النظام هو يوم 2 فبراير المقبل، مؤكدة أن عدم الالتزام بهذا الموعد قد يؤدي إلى فقدان فرص القبول في مؤسسات التعليم العالي، وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على المسار الأكاديمي للطلبة وخططهم المستقبلية.

التسجيل مبكرا

وشددت الإدارات على اهمية مبادرة الطلبة بالتسجيل في وقت مبكر وعدم الانتظار إلى الأيام الأخيرة، تفادياً لأي معوقات تقنية أو إجرائية قد تعيق إتمام التسجيل.

عملية التسجيل

وأضافت أن عملية التسجيل تتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرابط mohesr.gov.ae، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت مواد إرشادية داعمة، من بينها فيديو تعليمي يوضح آلية وخطوات التسجيل في نظام «نابو»، بهدف تسهيل الإجراءات وتمكين الطلبة من استخدام المنصة بكل يسر وسلاسة.

إجراءات التسجيل

ودعت المدارس جميع طلبة الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، ومتابعة إجراءات التسجيل في نظام «نابو» بكل جدية واهتمام، تأكيداً على أهمية هذه الخطوة بوصفها البوابة الأساسية للالتحاق بالتعليم العالي، والانطلاق نحو مسار أكاديمي مستقر ومستقبل واعد.

حجر الأساس

واوضحت المدارس أن نظام «نابو» يشكل حجر الأساس في عملية الانتقال من المرحلة المدرسية إلى المرحلة الجامعية، إذ يهدف إلى توحيد إجراءات القبول الجامعي، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في ترشيح الطلبة للتخصصات الأكاديمية المختلفة، بما ينسجم مع قدراتهم العلمية وميولهم الشخصية، ويتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية.

وعي طلابي

وأكدت حرصها على تعزيز وعي الطلبة بأهمية الاستعداد المبكر للمرحلة الجامعية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية ومدروسة بشأن تخصصاتهم الأكاديمية، بما يسهم في بناء مستقبل علمي ومهني ناجح.