مدارس تشدد على ارتداء الجاكيتات مع برودة الطقس وتحدد آلية التعامل مع المفقودات

شددت إدارات عدد من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلبة بارتداء السترات الشتوية (الجاكيتات)، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم أثناء اليوم الدراسي، ووقاية لهم من آثار برودة الطقس.

متابعة مستمرة

وأكدت المدارس في تعميمات داخلية تحاكي الطلبة وأولياء الأمور ، اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أنها تتابع بشكل مستمر التغيرات الجوية، مشيرة إلى أنه في حال انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، سيتم صرف الطلبة في القاعة الرياضية المغلقة بدلاً من الساحة المدرسية، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لجميع الطلبة.

تكدس ملحوظ

وفي سياق متصل، أوضحت إدارات المدارس أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة تكدس ملحوظ للسترات الشتوية الخاصة بالطلبة نتيجة نسيان عدد من الطلبة لها داخل الحرم المدرسي وعدم عودتهم لاستلامها.

وأشارت إلى أنه تم جمع جميع السترات المتروكة ووضعها في غرفة الانتظار المجاورة لبوابة الدخول والخروج، إلا أن عدم مراجعة الطلبة أو أولياء أمورهم لاستلامها أدى إلى تراكمها وعدم الاستفادة منها.

مراجعة المدرسة

وانطلاقاً من حرص المدارس على حفظ ممتلكات الطلبة وتنظيم العمل الإداري، نبهت الإدارات أولياء الأمور إلى ضرورة مراجعة المدرسة واستلام السترات في حال الرغبة بذلك، مؤكدة أنه سيتم إتاحة الفرصة لمدة أسبوعين للجميع لاستلام السترات الخاصة بأبنائهم من غرفة الانتظار.

اجراءات متابعة

كما بيّنت المدارس أنه ابتداءً من شهر فبراير المقبل، وفي حال عدم مراجعة أصحاب السترات خلال الفترة المحددة، سيتم التخلص منها وفق الإجراءات المتبعة، نظراً لعدم إمكانية الاحتفاظ بها لفترة أطول.

أهمية التعاون

واختتمت إدارات المدارس دعوتها بالتأكيد على أهمية تعاون أولياء الأمور مع الهيئات التدريسية والإدارية، وتعرف الطلبة بأهمية المحافظة على مقتنياتهم الشخصية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز الانضباط المدرسي وضمان بيئة تعليمية منظمة وآمنة للجميع.