خطط دعم أكاديمية لرفع تحصيل الطلبة المتعثّرين في المدارس

أعلنت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، تنفيذ خطط دعم أكاديمي متكاملة لرفع تحصيل الطلبة المتعثّرين في المدارس، خصوصاً الطلبة الحاصلين على معدلات منخفضة وتقديرات D أو F في الفصل الدراسي الأول.

وأكدت إدارات المدارس، في تعميمات اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن الخطوة تأتي ضمن رؤية تعليمية شاملة ترتكز على مبدأ أن كل طالب قادر على التحسن متى ما توافرت له الرعاية الأكاديمية المناسبة والمتابعة المستمرة، حيث جرى تحليل نتائج الطلبة بدقة، وتشخيص جوانب الضعف في المواد الدراسية المختلفة، لوضع خطط علاجية فردية وجماعية تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتستند إلى أساليب تعليمية حديثة ومحفّزة.

وأوضحت الإدارات، في التعميمات، أنها أخطرت أولياء الأمور رسمياً بالمستوى الأكاديمي لأبنائهم، من خلال إرسال أوراق خاصة مع الطلبة والطالبات الحاصلين على تقديرات متدنية، بهدف تعزيز التواصل الفاعل بين المدرسة والأسرة، وإشراك أولياء الأمور في متابعة المسيرة التعليمية لأبنائهم.

ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى الاطلاع على هذه الأوراق والتوقيع عليها وإعادتها في أقرب وقت، بما يعكس حرصهم على دعم الطلاب أكاديمياً ونفسياً، ويسهم في تهيئة بيئة تعليمية داعمة داخل المنزل.

وفي سياق متصل، دعت إدارات أخرى أولياء الأمور إلى ضرورة الحضور إلى مقر المدارس، وذلك للاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول والتوقيع على إقرار وتعهد ولي الأمر الخاص بالمواد التي لم يُحقق فيها الطالب علامة النجاح.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تعزيز الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور، ومتابعة المستوى الأكاديمي للطلبة عن كثب، بما يضمن دعمهم وتمكينهم من تجاوز التحديات التعليمية التي واجهتهم خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت أن لقاءات أولياء الأمور ستُخصص أيضاً لشرح الإجراءات التربوية والخطط التعليمية المعتمدة لتطوير مهارات الطلبة، وتحسين مستواهم الأكاديمي في المواد التي لم يتم تحقيق النجاح فيها.

وبحسب المدارس تشمل الخطط العلاجية التي تم إعدادها تنظيم حصص تقوية إضافية داخل الجدول المدرسي وخارجه، وتقديم دعم أكاديمي مباشر من قبل المعلمين، إلى جانب متابعة فردية من المرشدين الأكاديميين لرصد مدى تحسن الطلاب، ومعالجة أي معوقات تعليمية أو نفسية قد تؤثر في أدائهم الدراسي.

كما تتضمن هذه الخطط برامج إرشادية وتوعوية تهدف إلى رفع مستوى الدافعية لدى الطلاب، وتعزيز مهارات التعلم الذاتي، وتنظيم الوقت والاستعداد الجيد للاختبارات.

وأكدت الإدارات المدرسية أن تنفيذ البرامج سيتم وفق جدول زمني محدد، مع إجراء تقييمات دورية لقياس مدى فاعلية الخطط العلاجية وانعكاسها على أداء الطالبات، مشيرة إلى أن النتائج ستتم مشاركتها مع أولياء الأمور بشكل مستمر لضمان الشفافية، وتعزيز الثقة المتبادلة.

وأعربت المدارس عن تقديرها العميق لتعاون أولياء الأمور ودعمهم المتواصل، مؤكدة أن الشراكة الحقيقية بين المدرسة والأسرة تُمثّل حجر الأساس في مساعدة الطلبة على تجاوز التحديات الأكاديمية، وتحقيق التحسن المنشود، وبناء مستقبل تعليمي أكثر إشراقاً للطالبات.