«تطبيقات ذكية» تدعم طلبة بـ «دروس مجانية».. ومعلمون: لا تغني عن التفاعل المباشر

أكد طلبة في المرحلة الثانوية أن لديهم نحو 16 تطبيقاً تعليمياً مجانياً على هواتفهم تشرح الدروس، وتُراجِع المقررات قبل الامتحانات، مثل الفيزياء والرياضيات واللغات، ما قلّص حاجتهم إلى معلمين خصوصيين.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المجانية دخلت غرفة الطالب من دون سبورة أو جدول حصص، مقدّمة تعليماً ذاتياً فورياً يعيد تشكيل المذاكرة، وأصبحت بديلة عن الدروس الخصوصية التقليدية، فيما أكد معلمون أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات مساعدة فعّالة، لكنها لا تغني عن التفاعل المباشر داخل الصف، بينما حذّر خبراء تربويون ونفسيون من الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في التعليم، مؤكدين أنه لا يعوض التفاعل الإنساني، وقد يحد من مهارات التفكير والتواصل، مشددين على أن الدمج بين التقنية والمعلم هو النموذج التعليمي الأمثل.

شروحات فورية

وتفصيلاً، أكد الطلبة: سراج الدين عموري، وسيف عبدالله، ودانا عزام، وميثاء علي، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك عدداً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المجانية باتت بديلاً عملياً للدروس الخصوصية، لما توفره من شروحات فورية وإجابات دقيقة قبل الامتحانات تناسب مستويات الطلبة المختلفة.

وأشاروا إلى أن منصات مجانية، مثل ChatGPT وClaude AI وBard، باتت أشبه بمساعدين تعليميين دائمين، حيث تجيب عن الأسئلة، وتساعد على إعداد البحوث، وتقدم أمثلة وتمارين متدرجة، ما سهّل عليهم التعلم الذاتي وجعله متاحاً في أي وقت.

رياضيات وعلوم

وفي الرياضيات والعلوم، أكد الطلبة أن التطبيقات المتخصصة غيّرت فهمهم للمسائل المعقدة عبر شرح تفاعلي للخطوات، مشيرين إلى أن أدوات، مثل Photomath وMicrosoft Math Solver وSocratic by Google وKhan Academy AI Tutor، أصبحت أساسية في المذاكرة، لتقارب تجربة الدرس الخصوصي وتعزز الفهم مع تقليل الحاجة إلى الشرح الخارجي.

لغات ومراجعات الامتحانات

أما في مجال اللغات ومراجعة الامتحانات، فيرى الطلبة أن الذكاء الاصطناعي منحهم خيارات أوسع وأساليب أكثر فاعلية في التعلم، قائلين: «إن أدوات مثل Duolingo AI وBusuu وLingQ تساعدهم على تعلم اللغات وتصحيح الأخطاء بطريقة تفاعلية، في حين توفر منصات المراجعة الذكية مثل Quizlet AI وAnki وGoConqr وسائل سريعة ومنظمة لاستذكار المواد الدراسية.

وأضافوا أن منصات مثل Chegg Study وPerlego وCoursera تشكل دعماً مكملاً من خلال الكتب الرقمية، وحلول الواجبات، والدورات المتخصصة، إلى جانب أدوات التنظيم مثل Notion AI وTrello AI لإدارة الملاحظات والمهام. ووفقاً للطلبة، فإن هذا التكامل جعل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي منظومة تعليمية شبه متكاملة، أعادت تشكيل تجربة التعلم الفردي وقلّصت الاعتماد على الدروس الخصوصية التقليدية.

آراء متباينة

وتباينت آراء أولياء الأمور حول تأثير التحول الرقمي في التعليم، بين تخفيف الأعباء المادية والنفسية، والحاجة إلى الحفاظ على دور المعلم البشري، إذ قالت (سميرة)، ولية أمر لثلاثة طلاب: «الدروس الخصوصية كانت عبئاً مالياً وضغطاً نفسياً مستمراً، لكن البرامج الذكية خففت الكلفة وجعلت متابعة مستوى أبنائي أسهل».

ورأى ولي أمر طالب في المرحلة الإعدادية، أحمد حمدان، أن التطبيقات الذكية ساعدت على تنظيم وقت المذاكرة، وتقليل الاعتماد على الدروس الخارجية، لكنه أكد أن بعض المواد تحتاج إلى شرح إنساني مباشر، خصوصاً حين تتعقد المفاهيم.

أما ولية أمر طالبة في المرحلة الثانوية، مها حلمي، فتحذر من الاعتماد الكامل على التقنية، قائلة: «التطبيقات مفيدة، لكنها لا تعوض النقاش العميق وبناء التفكير النقدي، وهو دور لايزال المعلم الأقدر على تقديمه».

تفاعُل داخل الصف

وأكد معلمون أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات مساعدة فعّالة، وقلّصت الاعتماد على الدروس الخصوصية التقليدية، لكنها لا تغني عن التفاعل المباشر داخل الصف، وقالت معلمة الرياضيات، وفاء الباشا، لـ«الإمارات اليوم»: «الطلاب استفادوا كثيراً من التطبيقات في حل التمارين ومراجعة الدروس، لكنها لا تستطيع تقديم التوجيه الشخصي عند مواجهة صعوبات مفاهيمية، ولا تعوض النقاش المباشر الذي يعزز الفهم العميق».

ويرى المعلم، الدكتور هاني حمزة، أن الأدوات الرقمية ممتازة لدعم التعلم الذاتي وتنظيم الوقت، لكن من المهم أن يظل دور المعلم أساسياً، خصوصاً لتطوير مهارات التفكير النقدي والتواصل، ولضمان أن الطلاب لا يكتفون بالحل الآلي، بل يفهمون خلفية المفاهيم.

عزلة تعليمية

في المقابل، حذّر خبراء تربويون ونفسيون من الاعتماد الكامل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، حتى لو كانت مجانية، مؤكدين أنها، رغم قدرتها على تقديم محتوى مخصص ومتابعة دقيقة لأخطاء الطلبة، لا تعوض التوجيه الشخصي والمناقشات العميقة التي يوفرها المعلم.

وأشاروا إلى أن الإفراط في استخدام التعلم الرقمي قد يفاقم العزلة التعليمية ويحد من تنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل الاجتماعي، مشددين على أن النموذج التعليمي الأمثل يقوم على الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتفاعل الإنساني، بما يعزز دافعية الطلبة ويخفف من الضغوط الدراسية.

مناقشة عميقة

وقالت الخبيرة التربوية في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، الدكتورة شيرين موسى: «الذكاء الاصطناعي يقدم محتوى مخصصاً لكل طالب، ويتيح متابعة دقيقة للأخطاء، لكنه لا يستطيع تقديم التوجيه الشخصي أو المناقشة العميقة التي يقدمها المعلم».

وأوضحت موسى أن هذا يعني أن التطبيقات الذكية تظل أدوات مساندة فعالة للتعلم الفردي، لكنها لا تغني عن التفاعل الإنساني داخل الصف، مشددة على أهمية دمج الذكاء الاصطناعي مع التوجيه المباشر للمعلمين لتحقيق أفضل النتائج التعليمية، وضمان تنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل الاجتماعي لدى الطلاب.

نهج التعليم المعاصر

وأكد الخبير التربوي، عمرو عبدالحميد، أن أفضل نهج للتعليم المعاصر هو النموذج المختلط، حيث يوفّر الذكاء الاصطناعي متابعة مستمرة لتقدم الطلاب ويسهّل التعلم الذاتي، مع إبقاء دور المعلم لتقديم التفاعل الإنساني الضروري داخل الصف.

وأشار إلى أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي ودور المعلم يعزز شعور الطلاب بالثقة أثناء التعلم، ويحفّزهم على المشاركة بفاعلية كبرى، موضحاً أن المزج بين الأدوات الرقمية والإشراف البشري يحقق تجربة تعليمية متكاملة، ويعزز قدرات الطلبة على التحليل والاستنتاج والتفاعل مع الآخرين بشكل إيجابي.

تحذيرات وإرشادات

وحذرت خبيرة الصحة النفسية، الدكتورة إيمان محمد، من الاعتماد الكلي على التطبيقات الرقمية في التعلم، إذ قد يؤدي إلى زيادة العزلة التعليمية لدى الطلاب، ويحد من فرصهم في تطوير مهارات التفكير النقدي والتواصل الاجتماعي الضرورية للنجاح الأكاديمي والحياتي.

وشدّدت على أن التفاعل البشري داخل الصف أو مع المعلم الخصوصي يبقى ضرورياً، خصوصاً عند التعامل مع المواد التي تتطلب مناقشة معمّقة وفهم مفاهيم معقدة، موضحة أن التقنية وحدها لا يمكن أن تعوض الخبرة التعليمية المباشرة.

ونصحت الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين بضرورة تبني نموذج مختلط للتعلم، يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري، مع متابعة استخدام التطبيقات بشكل منضبط، لضمان تعزيز التعلم الذاتي دون التأثير سلباً في الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاب.

ذوو طلبة:

• التحول الرقمي يخفف الأعباء، ويخفض الكلفة، ويقلل الاعتماد على الدروس الخصوصية.

معلمون:

• تطبيقات الذكاء الاصطناعي أدوات مساعدة، لكنها لا تغني عن التفاعل المباشر داخل الصف.

خبراء:

• النموذج التعليمي الأمثل يقوم على الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتفاعل الإنساني.