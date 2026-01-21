الجامعة الأميركية في الشارقة تقدم منحتين دراسيتين كاملتين للدراسات العليا لخريجيها في لقاء الخريجين المرتقب

أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة عن تقديم منحتين كاملتين للدراسة في برامجها في مرحلة الدراسات العليا لاثنين من خريجيها في العام الأكاديمي القادم. ومن المقرر أن يكون الإعلان عن اسم الخريجين المستفيدين من هاتين المنحتين خلال لقاء خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة السنوي يوم 24 يناير بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة. وسيتم تقديم المنحتين عبر فقرة تفاعلية مباشرة تقودها سمو الشيخة بدور خلال لقاء الخريجين السنوي في لحظة هي الأبرز خلال الأمسية، في احتفاء بإنجازات خريجي الجامعة ودعم استمرار مسيرتهم الأكاديمية.

وقال مدير الجامعة الأميركية في الشارقة الدكتور تود لورسن: "تعيد الجامعة الأميركية في الشارقة صياغة مفهوم التواصل مع خريجيها بصورة جديدة، ليتحول من حفل عشاء ولقاء إلى مكافأة حقيقية. ففي إطار برنامج تواصل الخريجين وتعزيز الانتماء للجامعة، تسعى المنحتان الدراسيتان الكاملتان إلى تكريم ما حققه خريجونا بالفعل، وترحب بعودة خريجين اثنين إلى الجامعة الأميركية في الشارقة لتعميق معارفهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم، وتعزيز أثر بصمتهم على العالم".

ويُقام لقاء الخريجين في الجامعة الأميركية في الشارقة سنويًا، ويجمع الخريجين في الحرم الجامعي ضمن أمسية تتمحور حول تجديد الروابط والاحتفاء بالإنجازات. ويتضمن برنامج هذا العام، ضمن حملة "معًا نرتقي" التي أطلقتها الجامعة لدعم المنح الدراسية الطلابية، فقرات ترفيهية تحييها النجمة العربية ديانا حداد، وكلمة خاصة للمؤلف والمتحدث وصاحب الفكر القيادي الدكتور خالد غطاس، إضافة إلى كلمة يلقيها المغامر المعروف عالميًا، والإنساني، والمتحدث التحفيزي مصطفى سلامة.

ويُشترط على الخريجين الراغبين في الترشح للمنحتين الدراسيتين الكاملتين حضور لقاء الخريجين واستكمال النموذج الخاص بالمنحة في موعد أقصاه 21 يناير.

للتسجيل لحضور لقاء الخريجين في الجامعة الأميركية في الشارقة، يُرجى تعبئة الاستمارة التالية:

forms.aus.edu/253642967504969

وللنظر في طلب المنحة، يُرجى تعبئة النموذج قبل يوم 21 يناير:

url-shortener.me/86DA