جامعة دبي توقّع مذكرة تفاهم لتوظيف الطلبة

وقّعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة ORA، تهدف إلى تعزيز قابلية توظيف الطلبة، ودعم التطوير المهني، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال.

وقّع مذكرة التفاهم في حرم جامعة دبي، رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، والرئيس التنفيذي التجاري العالمي لمجموعة ORA، لانا نجيب ساويرس.

وقال الدكتور عيسى البستكي: «نحرص في جامعة دبي على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تشاركنا رؤيتنا في إعداد كوادر مستقبلية مؤهلة وقادرة على المنافسة، ويُجسّد تعاوننا مع مجموعة ORA نموذجاً فاعلاً يربط التميّز الأكاديمي بالتطبيق العملي في بيئة العمل، ويوفّر مسارات حقيقية للتدريب والتوظيف والتعلم المستمر، بما يلبي متطلبات السوق العالمية».