مدارس حكومية تستبدل أجهزة الطلبة المستهلكة بحواسيب محمولة جديدة

أعلنت مجموعة من المدارس الحكومية عن بدء توزيع أجهزة الحاسوب المحمولة (اللابتوب) لطالبات الصف التاسع المشمولات ضمن خطة الدعم التقني، في مقار المدارس بدءً من اليوم، ووفق آلية تنظيمية معتمدة تضمن انسيابية الإجراءات ودقتها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجه الاستراتيجي للمدارس الحكومية نحو تعزيز التحول الرقمي في التعليم، ودعم العملية التعليمية بأدوات تقنية حديثة تسهم في تطوير مهارات الطلبة الرقمية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات التعلم الذكي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الأكاديمي وجودة المخرجات التعليمية.

وأكدت إدارات المدارس في تعميم لأولياء الأمور، اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أهمية حضور ولي الأمر شخصيًا في الموعد المحدد، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، والتي تشمل إحضار نسخة من الهوية الإماراتية لولي الأمر، ونسخة من هوية الطالبة، إضافة إلى تسليم الجهاز القديم لاستبداله بالجهاز الجديد، وفق الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة.

وأوضحت الإدارات أنه لن يتم تسليم أي جهاز جديد في حال عدم إحضار الجهاز القديم، مشيرة إلى أنه في حالات فقدان الجهاز أو تسليمه مسبقًا إلى مركز الدعم التقني أو المدرسة السابقة، يتوجب تقديم إثبات رسمي معتمد من الجهة المعنية لاستكمال إجراءات التسليم.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى الاطلاع المسبق على كشوف أسماء الطالبات المشمولات بالتوزيع والتأكد من شمول أبنائهم، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات يسهم في إنجاز عملية التوزيع بكفاءة عالية ودون أي تأخير.

أعربت إدارات المدارس عن تقديرها البالغ لتعاون أولياء الأمور ودعمهم المستمر للمسيرة التعليمية، مؤكدة أن هذا التعاون يشكل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف التعليم الحديث، وبناء بيئة تعليمية متكاملة ترتكز على الابتكار والتقنية، وتخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي.