مدارس تقيس رضا أولياء الأمور عن خطط دعم الطلبة "متواضعي" التحصيل

تعكف مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، على تقييم اجتماعات أولياء الأمور التي جرت مؤخراً لمناقشة نتائج الطلبة وشرح مستجدات الفصل الدراسي الثاني، وقياس آرائهم الإباء حول خطط الدعم الأكاديمي المخصصة للطلبة متدنٍ المستوى.

وتفصيلاً، أطلقت المدارس استطلاعا إلكترونيا موجّها إلى أولياء الأمور، بهدف قياس آرائهم حول اجتماع مجلس أولياء الأمور للفصل الدراسي الثاني، والذي انعقد لمناقشة نتائج الفصل الأول والاطلاع على خطط الدعم الأكاديمي المخصصة للطلبة الذين حصلوا على أقل من 60 درجة في الاختبار الوزاري.

وبحسب الرسائل الموجهة لأولياء الأمور، والتي اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، فإن الاجتماع ركّز على محورين رئيسيين: عرض وتحليل نتائج الفصل الأول بما يساعد على تحديد جوانب القوة والاحتياج لدى الطلبة، والثاني توضيح خطط الدعم التي ستُقدَّم للطلبة الذين تقل نتائجهم عن 60 في الاختبار الوزاري، بما يشمل إجراءات المتابعة، وآليات التقوية، والبرامج العلاجية المقترحة لضمان تحسن الأداء خلال الفصل الثاني.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى المشاركة في الاستبيان عبر رابط إلكتروني مخصص، مؤكدة أن المشاركة تُسهم في تحسين جودة اللقاءات المستقبلية، وتطوير الخدمات التعليمية المقدّمة للطلبة، لا سيما في مرحلة الدعم العلاجي ورفع المستوى.

ويأتي هذا الاستطلاع في إطار حرص المدارس على تعزيز قنوات التواصل مع الأسرة، والاستفادة من ملاحظات أولياء الأمور لتطوير آليات المتابعة والدعم، ورفع فاعلية الاجتماعات المدرسية التي تُعنى بمستوى التحصيل الدراسي وخطط التحسين.