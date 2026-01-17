مدارس تحذّر من اصطحاب الطلبة للأدوية والاستثناء بوصفة طبية معتمدة

شدّدت إدارات عدد من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التزام أولياء الأمور بعدم إرسال أي أدوية مع الطلبة خلال اليوم الدراسي، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على سلامة الطلبة وتوفير بيئة تعليمية آمنة، والحد من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن سوء استخدام الأدوية داخل الحرم المدرسي.

مخاطر صحية

وأوضحت المدارس، في تنبيهات وُجهت إلى أولياء الأمور، واطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أن اصطحاب الطلبة للأدوية قد يؤدي إلى مخاطر صحية غير متوقعة، من بينها تناول جرعات غير مناسبة، أو استخدام الدواء بطريقة خاطئة، إضافة إلى احتمالية تبادل الأدوية بين الطلبة دون إدراك لما قد يسببه ذلك من مضاعفات صحية خطرة، خصوصاً في ظل اختلاف الحالات الصحية والاستجابات الدوائية من طالب إلى آخر.

حالات استثنائية

وبيّنت الإدارات المدرسية أن القرار لا يمنع التعامل مع الحالات الصحية الخاصة، مشيرة إلى أن الاستثناء يقتصر على الطلبة الذين يعانون حالات صحية تستدعي تناول الدواء خلال اليوم الدراسي، شريطة تزويد المدرسة بوصفة طبية معتمدة من الطبيب المعالج، تتضمن اسم الطالب، واسم الدواء، والجرعة المحددة، وأوقات الاستخدام، لضمان التعامل الآمن مع الحالة تحت إشراف المدرسة.

إجراءات تنظيمية

وأكدت أن الأدوية المصرّح بها في هذه الحالات يتم حفظها وتسليمها وفق إجراءات تنظيمية محددة، وتحت إشراف الإدارة أو الكادر الصحي المختص، بما يضمن سلامة الطالب وعدم تعريضه لأي مخاطر صحية داخل المدرسة.

منظومة متكاملة

وأشارت المدارس إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن منظومة متكاملة للصحة والسلامة المدرسية، تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي، والوقاية من الحوادث الطارئة، والتقليل من أي ممارسات قد تشكل خطراً على الطلبة، مؤكدة أن صحة الطالب تأتي في مقدمة أولويات العملية التعليمية إلى جانب التحصيل الأكاديمي.

تعاون كامل

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى التعاون الكامل والالتزام بهذه التعليمات، مؤكدة أن الشراكة بين الأسرة والمدرسة تمثل ركيزة أساسية في حماية الطلبة وضمان سلامتهم، ومثمّنة وعي أولياء الأمور وحرصهم المستمر على مصلحة أبنائهم.