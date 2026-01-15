15% نسبة نمو معدل التحاق الطلاب بمؤسسات التعليم العالي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة

شهدت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، وجهتا التعليم المستمر والتميز الأكاديمي الرائدتان في المنطقة والتابعتان لمجموعة تيكوم، نمواً ملحوظاً في إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي ليتجاوز 38,500 طالباً وطالبة مع نهاية العام الأكاديمي 2024 – 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 15% مقارنةً بنهاية العام الأكاديمي السابق 2023 – 2024، بما يعكس مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي.

وتسهم مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، اللذان يُشكّلان قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم، في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في دبي، حيث يضمّان نخبة من ألمع المواهب من أكثر من 170 دولة حول العالم.

وتوفر الجامعات العالمية ومؤسسات تنمية المهارات والتطوير المهني القائمة في الوجهتين الرائدتين أكثر من 600 شهادة في شتّى المجالات، بما في ذلك شهادات البكالوريوس والدبلوم والدكتوراه.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، أنّ التنوّع الغني الذي يمتاز به مجتمع الطلاب في دبي يجسّد قدرة المدينة الرائدة على استقطاب ألمع المواهب والمهارات من كافة أنحاء العالم.

وقال: "تسهم مجمّعاتنا التعليمية الرائدة في توفير منظومة تعليمية متكاملة تعزّز الابتكار وتزوّد الطلاب من مختلف الفئات العمرية بالمهارات اللازمة لأداء وظائف المستقبل، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الجامعات والمعاهد المهنية وأكاديميات التدريب العالمية".

وأضاف: "تملك مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة ما يلزم من مقوّمات وموارد لمواصلة استقطاب نخبة من المواهب والكوادر التعليمية من حول العالم، بما يسهم في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي 2033".

تضمّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة نخبة عالمية بارزة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة، والتي توفّر مجموعة واسعة وغنيّة من التخصّصات المستقبلية التي تلبّي احتياجات سوق العمل، ومنها جامعة "أميتي" وجامعة "كيرتن" وجامعة "هيريوت-وات دبي" وجامعة "ميدلسكس دبي" وجامعة "مردوخ دبي" وجامعة "برمنجهام دبي" وجامعة "جامعة "ولونغونغ" فى دبي.

وتنضمّ إلى هذه القائمة مؤسّسات مثل المعهد الهندي للإدارة – أحمد آباد(IIMA) وجامعة "مانشستر دبي" وجامعة "برادفورد" وكلية "ستراثكلايد" للأعمال في دبي، التي تُقدّم برامج دراسات عليا مرموقة تُثري الفرص الأكاديمية. كما تضّم مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة معاهد تدريب مهني مثل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشرق الأوسط والمركز الثقافي الفرنسي ومعهد "سيتي آند جيلدز" والمركز الدولي لفنون الطهي.

تُعدّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية الوجهة الرائدة في المنطقة للتميّز الأكاديمي، حيث توفّر مجموعة غنية من المرافق المتخصّصة في شتّى المجالات، مثل المباني الجامعية والمختبرات المصمّمة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات. أما مجمّع دبي للمعرفة، الوجهة الرائدة في المنطقة للتعلّم المستمرّ، فيوفّر فرص الوصول إلى مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى ومرافق متميّزة، تشمل ردهات المطاعم والمساحات المخصّصة للمتاجر وقاعة المحاضرات.

وينظم مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية مبادرات وفعاليات سنوية مبتكرة تشمل جلسات بعنوان "Campus Talks"، تجمع الطلاب بأصحاب الأعمال والمبتكرين وروّاد القطاع لمناقشة مواضيع بارزة مثل تكنولوجيا المستقبل والصحة النفسية، ومسابقة "UNCOVERED" التي يتنافس من خلالها الطلاب على جوائز نقدية عبر استعراض مختلف مواهبهم.

أمّا "منتدى المعرفة"، فيجمع نخبة من روّاد المجتمع الأكاديمي وقطاعات الأعمال والجهات الحكومية، لإطلاق مبادرات إستراتيجية مثل "ملتقى قادة التعليم العالي" الذي يهدف إلى رسم معالم مستقبلٍ واعدٍ للتعليم العالي في دبي.

وتستفيد الكوادر التعليمية والباحثون وأصحاب المواهب في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة من فرص التعاون والحلول والخدمات المتكاملة التي توفّرها مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، بما في ذلك تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التأشيرات اللازمة، من خلال منصّة "axs" الرقمية المبتكرة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تقدّم أكثر من 200 خدمة حكومية ومؤسسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم فرص التعاون التي تسهم في تمكين الكوادر الأكاديمية والباحثين والطلاب من ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. وتُعدّ شركة "ريلفاكير تكنولوجيز"، التي قامت بتأسيسها طالبة في جامعة "أميتي دبي" في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، من بين الشركات الناشئة التي تحصل على الدعم من حاضنة الأعمال in5.

وتشكّل مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم، إحدى أبرز الجهات التي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة ورائدة في دبي، بما فيها مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.