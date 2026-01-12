إجراءات مدرسية صارمة لمنع إدخال وتداول أطعمة طلاب مخالفة

باشرت إدارات مدارس حكومية وخاصة، تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، تنفيذ إجراءات صارمة لمنع إدخال وتداول الأطعمة غير الصحية داخل الحرم المدرسي، التزاماً بتعليمات الوزارة الهادفة إلى الحفاظ على صحة الطلبة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية داخل البيئة التعليمية.

وأوضحت إدارات مدرسية، في مخاطبات موجّهة إلى الطلبة وأولياء الأمور، اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، أنه جرى التنبيه مسبقاً على الطلبة بعدم إحضار المشروبات الغازية وجميع أنواع الشيبسات والمأكولات غير الصحية، مؤكدة أنه، اعتباراً من اليوم، سيتم تطبيق هذه التعليمات فعلياً من خلال تنفيذ حملات تفتيش يومية داخل المدارس، مع مصادرة أي مواد غذائية مخالفة للتعليمات المعتمدة.

وشددت الإدارات على أن هذه الإجراءات تشمل جميع المراحل الدراسية دون استثناء، مؤكدة أن الهدف منها ترسيخ الوعي الغذائي لدى الطلبة، وتعويدهم على اختيار بدائل صحية تسهم في تحسين صحتهم العامة ومستوى تركيزهم خلال اليوم الدراسي، كما أكدت الإدارات ضرورة التزام الطلبة بإحضار وجبات صحية من المنزل، أو شراء الأغذية الصحية المعتمدة والمتوافرة في مقاصف المدارس، وفق القوائم الغذائية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بما ينسجم مع الإرشادات الصحية الخاصة بالتغذية المدرسية، ودعت أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والغذائية، والتعاون مع المدارس لضمان نجاح هذه الإجراءات، مؤكدة أن تطبيق هذه السياسات يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تهيئة بيئة مدرسية آمنة وصحية، تدعم صحة الطلبة، وتسهم في رفع جاهزيتهم التعليمية والتحصيلية.