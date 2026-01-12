مدارس تدعو أولياء أمور إلى مناقشة نتائج أبنائهم بالفصل الأول

دعت إدارات مدارس حكومية وخاصة، تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، أولياء أمور إلى مناقشة نتائج أبنائهم في الفصل الدراسي الأول، لتعزيز التواصل المباشر مع الأسرة، ومتابعة المستوى الأكاديمي والسلوكي للطلبة، بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري قبل أيام.

وأفادت إدارات المدارس، في تعميمات وُجّهت إلى أولياء الأمور، واطلعت عليها «الإمارات اليوم»، بأنها ستنظم لقاءات مباشرة تجمع أولياء الأمور بمعلمي المواد الدراسية، وذلك في أيام مختلفة، على مدار الأسبوع الجاري، في مقار المدارس.

وأوضحت أن هذه اللقاءات تهدف إلى وضع النتائج تحت المجهر، ومناقشة نتائج الفصل الدراسي الأول، والوقوف على المستوى الأكاديمي الحقيقي للطلبة، وتحديد نقاط القوة والضعف، بما يسهم في وضع خطط دعم مناسبة خلال الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى متابعة الجوانب السلوكية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل البيئة المدرسية.