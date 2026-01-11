جامعة خليفة تستضيف المؤتمر الدولي للكمبيوتر والهندسة الصناعية

أعلنت جامعة خليفة عن استضافتها المؤتمر الدولي الـ53 للكمبيوتر والهندسة الصناعية، خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى إكمال قسم هندسة علوم الإدارة في الجامعة إجراءات استضافة المؤتمر، بدعمٍ من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، حيث سيشهد المؤتمر عرض أحدث البحوث والاكتشافات الهندسية الصناعية.

وقال رئيس الجامعة، البروفيسور إبراهيم الحجري: «تفخر جامعة خليفة بفوزها باستضافة المؤتمر للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، الذي سيُبرِز مجدداً القدرات الهندسية الصناعية والبحثية والأكاديمية وعلوم الإدارة. وفي هذا الإطار، سيؤدي تبادل المعرفة وحضور القادة العالميين إلى تحقيق المزيد من شراكات التعاون التي تعود بالفائدة على الاقتصادات المحلية وأيضاً الإقليمية».

وسيطّلع المشاركون على أحدث البحوث والاكتشافات الرائدة في مجال الهندسة الصناعية، ويكتسبون معلومات قيمة من الشركات الناشئة والمؤسسات البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعلماء الدوليين، كما سيتيح لهم المؤتمر توسيع نطاق شبكاتهم المهنية مع الخبراء وأقرانهم المتخصصين من أنحاء العالم، إضافة للاطّلاع على أفكار وأعمال ألمع العقول التي تشكّل مستقبل هذا المجال متعدد الجوانب.

وأكد الأستاذ المشارك في قسم هندسة علوم الإدارة بالجامعة، ورئيس المؤتمر، الدكتور ميسيت كان إيمري سيمسيكلير، أن استضافة الجامعة للمؤتمر تعكس التزامها بدفع عجلة التقدم في البحث والابتكار في الهندسة الصناعية وعلوم الإدارة والمجالات ذات الصلة، خصوصاً أن المؤتمر برعاية المجلة الدولية «هندسة الكمبيوتر الصناعية» المصنفة ضمن قائمة أفضل 4% من المجلات العلمية الهندسية.