فريق بحثي يبتكر بطاريات «زنك» مستدامة.. قابلة للشحن ومنخفضة الكُلفة

ابتكر باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي نوعاً جديداً من البطاريات القابلة لإعادة الشحن، مصنوعة من الزنك-اليود، ويمكنها أن تحسّن الجيل القادم من أنظمة تخزين الطاقة من ناحية الأمان والعمر الافتراضي والكُلفة، حيث تستطيع تخزين كميات كبيرة من الكهرباء بأمان وبكلفة منخفضة، كما يمكن استخدامها مستقبلاً لتخزين الطاقة من مصادر متجدّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال أستاذ الكيمياء في جامعة نيويورك أبوظبي، الدكتور علي طرابلسي، إنه تم تصميم مادّة جديدة ذات هيكل إسفنجي يثبت اليود في موقعه لمنع تسربه. وهي تحافظ على استدامة البطارية على مدى آلاف دورات الشحن والتفريغ، مشيراً إلى أن مادّة الزنك-اليود قادرة على تخزين الطاقة بشكل أكثر أماناً ولفترات أطول، ما يسهم في صناعة بطاريات مستدامة على نطاق واسع، يمكنها دعم أنظمة الطاقة المتجدّدة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف طرابلسي: «يمكن أيضاً تطبيق تقنية الزنك-اليود الجديدة في مجالات أخرى للطاقة، منها: تخزين الطاقة للمنازل والمباني من أنظمة الطاقة الشمسية، وتوفير الطاقة الاحتياطية للمستشفيات والمدارس ومراكز البيانات، وتشغيل المركبات الكهربائية»، مشيراً إلى أن الفريق البحثي يعمل حالياً على توسيع نطاق التقنية لاختبارها في البيئات الواقعية.