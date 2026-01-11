سؤال وجواب

. تساءل طلبة في المرحلة الثانوية عن القطاعات الحيوية التي تمنحها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأولوية في الابتعاث، ومتى يمكن التقديم على بعثة دراسية؟

بيّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تمويل البعثات الدراسية يركز حالياً على خمسة قطاعات رئيسة حيوية، تمنح لها الأولوية في الابتعاث، وتشمل: الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والهندسة، والرعاية الصحية، والتمويل، وقد تتغير هذه القطاعات مستقبلاً؛ لتتوافق مع الاحتياجات الوطنية، مشيرة إلى أن باب التقديم على البعثات متاح طوال العام، إلا أن على الطالب التخطيط المسبق لتحديد الفصل الدراسي المراد الالتحاق به (الخريف أو الربيع)، ومتابعة مواعيد بدء وانتهاء التقديم الخاصة بالجامعات، عبر مواقعها الرسمية؛ للتعرف إلى المتطلبات والتفاصيل.