الثلاثاء المقبل الموعد الأخير لتلقي طلبات مراجعة الدرجات لطلبة الصفوف 5-12

حدّدت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء المقبل موعداً أخيراً، لتلقي طلبات مراجعة درجات الفصل الدراسي الأول لطلبة الصفوف من الخامس حتى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، ضمن الإطار الزمني المعتمد لإعلان النتائج ومراجعتها.

وأوضحت عبر دليل مراجعة الدرجات أن نتائج الفصل الدراسي الأول متاحة حالياً على بوابة الطالب، وفق البرمجة الزمنية المعتمدة لإعلان النتائج، ويمكن للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع عليها عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وبيّنت آلية تقديم طلبات مراجعة الدرجات، حيث يتم تقديم طلبات مراجعة درجات الصف الـ12 إلكترونياً من خلال منصة IDH عبر رابط طلبات المراجعة المعلن.

وتتم طلبات مراجعة درجات الصفوف من الخامس حتى الـ11 (العام والمتقدم) عن طريق المدرسة مباشرة.

ودعت الوزارة أولياء الأمور في هذه الصفوف للحضور إلى المدرسة أو التواصل عبر «الخط الساخن» أو التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، مع تحديد المواد المراد مراجعتها بحد أقصى ثلاث مواد فقط.

وأكدت أن فترة تقديم طلبات مراجعة الدرجات تبدأ بعد صدور النتيجة مباشرة ولمدة ثلاثة أيام عمل، على أن يتم الرد على الطلبات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على ضمان الدقة والشفافية في رصد الدرجات، وإتاحة الفرصة للطلبة وأولياء الأمور لمراجعة النتائج وفق آلية واضحة ومنظمة.