بحد أقصى 3 مواد.. الثلاثاء آخر موعد لتلقي طلبات مراجعة الدرجات لطلبة الصفوف 5-12

حددت وزارة التربية والتعليم آخر موعد لتلقي طلبات مراجعة درجات الفصل الدراسي الأول لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، الثلاثاء 13يناير الجاري، ضمن الإطار الزمني المعتمد لإعلان النتائج ومراجعتها.

وأوضحت الوزارة عبر دليل مراجعة الدرجات أن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025–2026 متاحة حالياً على بوابة الطالب، وفق البرمجة الزمنية المعتمدة لإعلان النتائج، ويمكن للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع عليها عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وبيّنت آلية تقديم طلبات مراجعة الدرجات، حيث يتم تقديم طلبات مراجعة درجات الصف الثاني عشر إلكترونياً من خلال منصة IDH عبر رابط طلبات المراجعة المعلن،

بينما تتم طلبات مراجعة درجات الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر (العام والمتقدم) عن طريق المدرسة مباشرة.

ودعت أولياء الأمور في هذه الصفوف إلى الحضور إلى المدرسة أو التواصل عبر الخط الساخن أو التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، مع تحديد المواد المراد مراجعتها بحد أقصى ثلاث مواد فقط.

وأكدت أن فترة تقديم طلبات مراجعة الدرجات تبدأ بعد صدور النتيجة مباشرة ولمدة ثلاثة أيام عمل، على أن يتم الرد على الطلبات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها، مشددة على أن يوم 11 يناير 2026 هو الموعد النهائي لرفع جميع طلبات المراجعة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على ضمان الدقة والشفافية في رصد الدرجات، وإتاحة الفرصة للطلبة وأولياء الأمور لمراجعة النتائج وفق آلية واضحة ومنظمة.