اليوم.. أول تطبيق لدوام «الجمعة» المعدّل بالمدارس

تبدأ المدارس الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، اليوم، تطبيق الدوام المدرسي «المعدل» ليوم الجمعة، الذي أعلنته الوزارة أخيراً، انسجاماً مع القرار الصادر بشأن تعديل أوقات صلاة الجمعة.

وحددت الوزارة، في تعميم اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أوقات الدوام المعتمدة في المدارس الحكومية لطلبة مرحلة رياض الأطفال من الساعة 8:00 صباحاً وتنتهي عند 11:30 صباحاً، فيما يبدأ دوام طلبة الحلقة الأولى وفق توقيتين: إما من 7:10 صباحاً حتى 10:30 صباحاً، أو من 8:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً.

وجعلت الوزارة أوقات الدوام لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة تختلف بحسب الفئة، حيث يبدأ دوام البنين من 7:10 صباحاً حتى 10:30 صباحاً، بينما يبدأ دوام البنات من 8:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً.

وشددت الوزارة على أن الجمعة يُعدّ يوماً دراسياً أساسياً، وتُطبق خلاله سياسة الحضور والانصراف المعتمدة من دون تغيير، مشيرة إلى أن تعديل التوقيت يهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية من دون فقدان أي وقت دراسي، مع مراعاة خصوصية هذا اليوم، وإتاحة الانصراف المبكر، وأكّدت أن القرار يأتي انطلاقاً من التزامها بتوفير بيئة تعليمية مرنة تراعي خصوصية يوم الجمعة، وتدعم تمكين الطلبة من ممارسة واجباتهم الدينية، وتُعزّز التواصل الأسري، لافتة إلى أن القيم الدينية تُمثّل أحد أبرز مكونات الهوية الوطنية، وركناً أساسياً في بناء شخصية الطالب الإماراتي المتوازن والواعي.

وأفادت إدارات مدارس خاصة بأنها راعت عدم تجاوز توقيت دوام أيام الجمعة الساعة 11:30 صباحاً، لتمكين الطلبة من أداء واجباتهم الدينية في وقتها، واستمرارية العملية التعليمية وفق الخطط الدراسية المعتمدة.

