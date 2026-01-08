تعديل موعد دوام المدارس الخاصة في أبوظبي أيام الجمعة.. 11:30 حد أقصى للطلبة و12:00 للمعلمين

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، عن تعديل دوام المدارس الخاصة في أبوظبي، أيام الجمعة، ليصبح موعد انصراف الطلبة من المدارس في موعد اقصاه 11:30 صباحاً اعتبارا من غداً الجمعة 9 يناير، فيما يكون الموعد الأقصى لانصراف المعلمين الساعة 12.00 ظهراً.

وقالت الدائرة في تعميم أرسلته للمدارس تحت عنوان تحديث ساعات الدوام المدرسي يوم الجمعة اطلعت عليه "الإمارات اليوم": "تماشياً مع القرار الصادر بشأن تعديل أوقات صلاة الجمعةـ ليكون في الساعة 12:45 ظهراً في جميع أنحاء الدولة، ولمراعاة الجدول الزمني المعدل مع ضمان استمرارية العملية التعليمية، سيتم تطبيق أوقات المحدثة بدءاً من يوم الجمعة 9 يناير، ومنحت الدائرة، مدراء المدارس المرونة في تحديد ساعات الدوام المدرسي كما يرونه مناسباً مع التوصية بالقيام بذلك بعد التشاور مع معلميهم وأولياء أمور طلبتهم، والمجتمع المدرسي".

وأكدت الدائرة، أنه بالنسبة للطلبة لن يتم تحديد بداية اليوم الدراسي، ومع ذلك يجب ألا تمتد ساعات الدوام المدرسي إلى ما بعد الساعة 11:30 صباحاً، وللمعلمين والموظفين ينصح بشدة تخصيص نصف يوم عمل يوم الجمعة على أن ينتهي الدوام عند موعد أقصاه 12:00 ظهراً، وبغض النظر عن ساعات العمل فإن ضمان حصول الموظفين على فرصة حضور صلاة الجمعة أمر إلزامي، مشددة على أن هذا الإجراء إلى إتاحة وقت كافٍ للطلبة للاستعداد لصلاة الجمعة ودعم التماسك الأسري.

وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة قد عدلت موعد إقامة صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة، ليصبح في تمام الساعة 12:45 ظهراً، منذ يوم الجمعة الموافق الثاني من يناير 2026 الجاري.