إعلان نتائج الفصل الأول لطلبة الخامس إلى الحادي عشر اليوم والثاني عشر غدا

تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر على فترتين.

برنامج زمني

وبحسب البرنامج الزمني للوزارة لإعلان النتائج تشمل الفترة الأولى إعلان نتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن في الساعة العاشرة صباحاً، والثانية لطلبة الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر.

ومن المقرر إعلان نتائج، طلبة الصف الثاني عشر غداً الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

انسيابية الاجراءات

وأوضحت الوزارة أن إعلان النتائج يأتي ضمن جدول زمني منظم يراعي انسيابية الإجراءات وسهولة وصول الطلبة وأولياء الأمور إلى النتائج. ووفقاً للبرنامج المعتمد، تم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع امس الأربعاء 7 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

طباعة الشهادات

وأكدت الوزارة إمكانية طباعة الشهادات عبر بوابة الطالب الإلكترونية خلال التواريخ المحددة، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً، في إطار حرصها على توفير خدمات رقمية مرنة تسهم في تسهيل الإجراءات على الطلبة وأولياء الأمور.

تعزيز الشفافية

ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتطوير منظومة التعليم وتعزيز الشفافية، وضمان وصول النتائج للطلبة في الوقت المحدد وبأفضل الوسائل التقنية المتاحة.