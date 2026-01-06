رابط إلكتروني جديد لتسجيل الإقرار الصحي لطلبة المدارس الحكومية

خصصت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رابطاً إلكترونياً لتسجيل الإقرار الصحي للطلبة، ووجهت الوزارة المدارس الحكومية ورياض الأطفال على مستوى الدولة، بتعميم الرابط الإلكتروني الجديد، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تطوير منظومة البيانات الصحية للطلبة، في إطار التعاون المشترك مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النماذج الورقية.

ودعت الوزارة، عبر تعميم اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أولياء الأمور إلى ضرورة الدخول إلى الرابط واستكمال البيانات الصحية المطلوبة لأبنائهم عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة. ويهدف تطبيق الإقرار الصحي الإلكتروني إلى ضمان إدخال بيانات صحية دقيقة ومحدثة للطلبة، بما يسهم في توحيد السجلات الصحية، وتحسين جودة المعلومات المتوافرة، وتعزيز كفاءة العمل، وتقليل الأخطاء الناتجة عن التسجيل اليدوي، كما يسهم النظام الجديد في تسهيل عمليات المتابعة الصحية داخل المدارس، وتحسين سرعة الوصول إلى البيانات عند الحاجة.

سرعة ودقة

وأكدت الإدارات أن الاعتماد على الرابط الإلكتروني يسهم في تسهيل التواصل مع أولياء الأمور، وضمان سرعة ودقة تسجيل الإقرارات الصحية لكل طالب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سلامة الطلبة وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم داخل البيئة التعليمية.

التحول الرقمي

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التعاون والمبادرة بتعبئة الإقرار الصحي في أقرب وقت ممكن عبر الرابط المخصص، دعماً لجهود التحول الرقمي، وحرصاً على توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة لجميع الطلبة.