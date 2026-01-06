حضور منتظم ومرونة بالدوام في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

شهدت المدارس الحكومية والخاصة، أمس، حضوراً منتظماً لجميع الطلاب، ومرونة في الدوام خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026، إذ حرصت المدارس على استقبال الطلبة بأجواء إيجابية ورسائل تحفيزية، في ظل التزام تام بالانضباط ومرونة التنظيم.

وقالت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026، ويعود معه أبناؤنا الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد فترة من الاستعداد والتجدد، وتُمثّل هذه العودة محطة مهمة لمواصلة مسيرة التعلم، وتعزيز القيم المعرفية والمهارية التي نحرص على ترسيخها في نفوس طلبتنا».

وأضافت: «أتمنى لأبنائنا الطلبة، ولجميع كوادرنا التربوية والإدارية، دوام التوفيق والنجاح في هذا الفصل الدراسي، سائلين الله أن يكون فصلاً حافلاً بالإنجاز والعطاء، وأن يحقق فيه الجميع أهدافهم وطموحاتهم، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق لوطننا».

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد القاسم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «إن مدارسنا تفتح أبوابها من جديد، وطلابنا يعودون لصناعة المستقبل بعلمهم وطموحهم»، وهنّأ الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية ببدء العام الدراسي، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

زيارات ميدانية

ورصدت «الإمارات اليوم» زيارات ميدانية للمدارس الحكومية، نظمتها فرق المتابعة التابعة للأفرع المدرسية، هدفت إلى الوقوف على جاهزية المباني المدرسية ومستوى الصيانة والخدمات، إلى جانب متابعة الجوانب الأكاديمية، وشؤون الطلبة، والموارد البشرية والمالية، كما تم رصد مدى التزام الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، على أن تستمر هذه الزيارات خلال الأسبوع الأول وفق جدول زمني محدد.

وشكّلت المدارس فِرَقاً داخلية لمتابعة سير العملية التعليمية، وضمان انسيابية دخول الطلبة وتنظيم حركة الحافلات المدرسية.

توزيع الكتب الدراسية

وبالتزامن مع بداية الفصل، شرعت المدارس في توزيع الكتب الدراسية على الطلبة في مختلف حلقات التعليم، في إطار خطة منظمة تضمن حصول جميع الطلبة على مقرراتهم كاملة منذ الأيام الأولى، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية واستعداد الطلبة لمتابعة دروسهم بانتظام.

وأكدت الإدارات أهمية تعاون أولياء الأمور في متابعة استلام أبنائهم للكتب، والمحافظة عليها من خلال تغليفها وتدوين اسم الطالب، والالتزام بإحضارها يومياً حسب الجدول المعتمد، كما شددت على ضرورة التواصل مع المدرسة عبر القنوات الرسمية في حال وجود أي ملاحظات، مشيرة إلى أن الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور تُمثّل دعامة أساسية لنجاح الطلبة وتحقيق أهداف التعليم.

تنظيم ومرونة

وأفادت إدارات مدرسية بأن مراسم استقبال الطلبة اتسمت بالتنظيم والمرونة منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث تم تعريف الطلبة بتوجيهات وضوابط الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن الفصل الثاني يُمثّل مرحلة مفصلية وفرصة متجددة لتعزيز الجدية والانضباط، مشيرة إلى الإقبال الملحوظ من الطلبة وأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم بداية هذه المرحلة، وتنوعت مظاهر الاحتفاء بعودة الدراسة بين المدارس، إذ ركزت على بث روح الحماسة وتشجيع الطلبة على الاجتهاد وتحقيق النجاح، مؤكدة أن الفصل الثاني يُشكّل محطة جديدة للعطاء التربوي والعمل الجاد نحو تحقيق الطموحات.

أيام التمدرس

وبحسب التقويم الأكاديمي، يبلغ عدد أيام التمدرس في الفصل الثاني 69 يوماً، موزعة بين 47 يوماً للدراسة الفعلية، و19 يوماً للإجازات الأسبوعية، إضافة إلى ثلاثة أيام لإجازة منتصف الفصل، بما يحقق توازناً بين التحصيل العلمي وراحة الطلبة.

وفي ما يتعلق بالتقييم، أوضحت الوزارة أنه لا توجد اختبارات مركزية لمختلف الحلقات، حيث يعتمد تقييم الطلبة على المشروعات والتقييم الختامي المدرسي، بما يسهم في تنويع أدوات قياس الأداء، وتحسين جودة الحياة المدرسية، وتطوير أساليب التعليم والتعلم.