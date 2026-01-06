«التربية»: غداً بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026 للمراحل الدراسية كافة، وذلك ابتداء من غدٍ وحتى الجمعة التاسع من يناير الجاري.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إنها خصصت الغد لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الرابع في الساعة 10 صباحاً، كما تم تخصيص بعد غدٍ لنتائج الصفوف الدراسية من الخامس إلى الـ11، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف الدراسية من الخامس إلى الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف الدراسية من التاسع إلى الـ11 في الساعة الثانية ظهراً، في حين سيتم إعلان نتائج الصف الـ12 يوم الجمعة، التاسع من يناير، في الساعة 10 صباحاً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول عبر بوابة الطالب الإلكترونية، وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك اعتباراً من الساعة المحددة لنتائج كل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة 12 صباحاً، بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.