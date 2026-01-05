8 توجيهات للمعلمين في اول أيام الفصل الدراسي الثاني

وجهت إدارات مدارس حكومية المعلمين، بثماني توجيهات تربوية وتنظيمية جديدة، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026، الذي انطلق اليوم، وذلك لتوفير بداية منظمة ومثمرة، وتعزيز جودة العملية التعليمية، وتهيئة بيئة مدرسية محفزة للطلبة.

وأكدت الإدارات عبر رسائل توجيهية، ثقتها الكبيرة بدور المعلم المحوري في صناعة الفرق وبناء أجيال واثقة بقدراتها وقيمها.، معربة عن تهانيها الصادقة للهيئات التدريسية بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنية لهم فصلاً دراسياً حافلاً بالنجاح والعطاء والإنجازات.

مصدر إلهام

وأكدت الرسائل التي أطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أن المعلم لا يقتصر دوره على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد ليكون مصدر إلهام وقدوة حسنة، وصانع أثر إيجابي داخل الصف وخارجه، مشيدة بما يقدمه المعلمون من جهود يومية وكلمات تشجيع تترك أثراً عميقاً في نفوس الطلبة، حتى وإن لم تظهر نتائجه بشكل فوري.

فرصة جديدة

وشددت المدارس على أن الفصل الدراسي الثاني يمثل فرصة جديدة للتميز والابتكار وتحويل التحديات إلى إنجازات، داعية المعلمين إلى استثمار هذه المرحلة لترك بصمات تربوية مشرقة تُسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

الالتزام بالدوام

وضمن التوجيهات الثمانية، دعت المدارس إلى الالتزام بالدوام المدرسي والحضور في الوقت المحدد، واستقبال الطلبة بروح إيجابية ومحفزة، مع أهمية تهيئتهم نفسياً وتربوياً لبداية الفصل، وبث روح الجدية والانضباط منذ اليوم الأول. كما أكدت ضرورة مراجعة الخطط الدراسية والتوزيع الزمني والتأكد من جاهزيتها وفق الإطار المعتمد.

تفعيل استراتيجيات التعلم

وتضمنت التوجيهات كذلك أهمية تفعيل استراتيجيات التعلم النشط، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، والاهتمام بالضبط الصفي وتعزيز السلوك الإيجابي داخل الصفوف الدراسية. كما شددت على متابعة المستويات الأكاديمية للطلبة، ووضع خطط دعم للمتعثرين وبرامج إثرائية للمتفوقين.

توثيق الأعمال

وأكدت الإدارات المدرسية ضرورة الالتزام بتوثيق الأعمال والبيانات في السجلات والمنصات المعتمدة، وتعزيز التواصل الإيجابي والبنّاء مع الطلبة وأولياء الأمور بما يخدم مصلحة الطلبة ويدعم استقرارهم الأكاديمي والنفسي.

القوة والأساس

وفي ختام التوجيهات، ثمنت إدارات المدارس الجهود المخلصة التي يبذلها المعلمون، معربة عن تطلعها إلى فصل دراسي حافل بالإنجاز والتميّز، ومؤكدة أن المعلم هو القوة والأساس الذي يرتقي به التعليم، وبعطائه تتحقق النجاحات وتصنع قصص التميز.