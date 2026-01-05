رابط إلكتروني جديد لتسجيل الإقرار الصحي لطلبة المدارس الحكومية "رقمياً"

تعكف المدارس الحكومية ورياض الأطفال على مستوى الدولة، على تنفيذ إجراء جديد يهدف إلى تطوير منظومة البيانات الصحية للطلبة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النماذج الورقية.

رابط جديد

ووجهت الوزارة مدارسها إلى أهمية تعميم رابط إلكتروني جديد مخصص لتسجيل الإقرار الصحي للطلبة، وذلك عبر تعميم اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، حيث دعت أولياء الأمور إلى ضرورة الدخول إلى الرابط واستكمال البيانات الصحية المطلوبة لأبنائهم عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.

بيانات دقيقة

يهدف تطبيق الإقرار الصحي الإلكتروني إلى ضمان إدخال بيانات صحية دقيقة ومحدثة للطلبة، بما يسهم في توحيد السجلات الصحية وتحسين جودة المعلومات المتوفرة، وتعزيز كفاءة العمل وتقليل الأخطاء الناتجة عن التسجيل اليدوي، كما يسهم النظام الجديد في تسهيل عمليات المتابعة الصحية داخل المدارس، وتحسين سرعة الوصول إلى البيانات عند الحاجة.

سرعة ودقة

وأكدت الادارات أن الاعتماد على الرابط الإلكتروني يسهم في تسهيل التواصل مع أولياء الأمور، وضمان سرعة ودقة تسجيل الإقرارات الصحية لكل طالب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سلامة الطلبة وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم داخل البيئة التعليمية.

الإقرار الصحي

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التعاون والمبادرة بتعبئة الإقرار الصحي في أقرب وقت ممكن عبر الرابط المخصص، دعماً لجهود التحول الرقمي، وحرصاً على توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة لجميع الطلبة.