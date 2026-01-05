إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لطلبة الثاني عشر الجمعة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025–2026، وذلك ضمن خطتها لتنظيم إجراءات إعلان النتائج وإتاحة الشهادات للطلبة وأولياء الأمور بشكل سلس ومنظم عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن إعلان النتائج سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، وفق جدول زمني محدد يشمل جميع المراحل الدراسية، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الأول حتى الرابع في تمام الساعة 10 صباحا.

ويستكمل إعلان النتائج يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، إذ سيتم إعلان نتائج الصفوف من الخامس حتى الثامن في الساعة 10 صباحا، على أن تُعلن نتائج الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر في الساعة 2 ظهرا من اليوم ذاته.

أما نتائج الصف الثاني عشر، فسيتم إعلانها يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا.

كما أشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلبة طباعة الشهادات الدراسية عبر بوابة الطالب الإلكترونية خلال الأيام المحددة، ابتداء من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 صباحا، بما يتيح مرونة أكبر في الحصول على النتائج دون الحاجة إلى مراجعة المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على توفير تجربة رقمية متكاملة تسهم في تسهيل إجراءات إعلان النتائج، وتعكس التزامها بتطوير الخدمات التعليمية والتحول الرقمي، بما يحقق مصلحة الطلبة وأولياء الأمور، ويدعم استقرار العملية التعليمية.