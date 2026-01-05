مبادرات «الإمارات للتطوير التربوي» ترسّخ التميز في المنظومة التعليمية

عزّزت كلية الإمارات للتطوير التربوي خلال عام 2025 جهودها ومبادراتها لإعداد القيادات التربوية ودعم الابتكار في المنظومة التعليمية، بما يعكس التزامها برؤية دولة الإمارات وتطلعاتها نحو التميّز في قطاع التعليم.

وأطلقت الكلية سلسلة من البرامج الأكاديمية النوعية والمعتمدة دولياً، مكّنت من خلالها آلاف التربويين من اكتساب مهارات تدريس الذكاء الاصطناعي وتوظيف أحدث التقنيات في المدارس الحكومية، كما أطلقت مبادرات بحثية وعقدت شراكات استراتيجية لتعزيز إسهاماتها في تطوير الكفاءات التعليمية وتحديث الممارسات التربوية.

وتُعد مبادرة «أهتم» المجتمعية من أبرز المبادرات التي أطلقتها الكلية وتهدف إلى تعزيز مشاركة الوالدين في العملية التعليمية، بما يسهم في تحقيق التلاحم المجتمعي وبناء مجتمع متماسك ومزدهر، انسجاماً مع إعلان عام 2025 عام المجتمع.

وعزّزت الكلية مكانتها وجهة بحثية عالمية رائدة، عبر إنتاج 60 دراسة مفهرسة في «قاعدة سكوبس» العالمية، منها 27 نُشرت في مجلات من المستوى الأول، فيما تم تصنيف 15% من منشوراتها ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر اقتباساً على مستوى العالم.

وأطلقت الكلية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برنامج «آفاق» التدريبي، الأول من نوعه على مستوى الدولة، بهدف تمكين التربويين والمعلمين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في البيئة التعليمية بصورة فعّالة وأخلاقية ومستدامة، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مستقبل التعليم.

وشهد عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات الالتحاق ببرامج الكلية، حيث استقبلت الكلية 1795 طلباً خلال النصف الأول من العام، و1048 طلباً في الربع الثالث، من بينها 601 طلب مقدمة من الطلبة الإماراتيين، وفي أغسطس الماضي التحق 651 طالباً جديداً بالفصل الدراسي الأول، كما خرّجت الكلية خلال العام أكثر من 200 طالب وطالبة، قدموا ما يزيد على 20 أطروحة بحثية في مؤتمرات دولية ووطنية.