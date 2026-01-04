انطلاق الفصل الدراسي الثاني غداً بدون امتحانات مركزية

ينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026، غدا الاثنين 5 يناير الجاري بدون امتحانات مركزية، إذ تستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم حوالي مليون و100 ألف طالب وطالبة من رياض الأطفال وحتى الثاني عشر.

ومن المقرر وبحسب التقويم الأكاديمي المعتمد، يبلغ عدد أيام التمدرس 69 يوماً (9 أسابيع) تتوزع بين 47 يوماً للدراسة الفعلية، و19 يوماً للإجازات الأسبوعية، إضافة إلى 3 أيام لإجازة منتصف الفصل، بما يضمن تحقيق التوازن بين التحصيل الأكاديمي وراحة الطلبة والهيئات التعليمية.

تقييم الطلبة

وتفصيلا، ترتكز عملية تقييم الطلبة في الفصل الدراسي الثاني على تغييرات جوهرية اعتمدتها وزارة التربية التعليم بداية العام الأكاديمي الجاري لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، إذ تم إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، بهدف الاستفادة المثلى من أيام التمدرس، وتنويع وتحسين أدوات قياس أداء الطلبة، وتحسين جودة الحياة الطلابية، وتطوير أساليب التعلم وطرق التدريس المستخدمة.

أوزان تقييم جديدة

يشهد الفصل الدراسي الثاني اعتماد أوزان تقييم جديدة لطلبة الحلقات التعليمية الثلاث (الأولى والثانية والثالثة)، إذ حُدد وزن الفصل الثاني لطلبة الحلقة الأولى بنسبة 30%، موزعة بواقع 20% للاختبار التكويني المدرسي المرصود بالدرجة، و10% للتقييم الختامي المدرسي.

كما خُصص وزن بنسبة 30% لطلبة الحلقة الثانية في الفصل ذاته، بواقع 10% لكل من الاختبار التكويني المرصود بالدرجة، والتعليم القائم على المشاريع، والتقييم الختامي المدرسي.

فيما جاء وزن الفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقة الثالثة بنسبة 20%، موزعة بواقع 10% للاختبار التكويني المرصود بالدرجة، و10% للتقييم الختامي المدرسي.

تدريب تخصصي

ويتضمن الفصل الدراسي الثاني، تنفيذ برامج التدريب التخصصي للكادرين الإداري والتعليمي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل، بهدف تطوير الأداء المهني، ورفع كفاءة الممارسات التربوية، ومواكبة المستجدات التعليمية.

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس، على أن تبدأ إجازة الربيع وعيد الفطر للطلبة والهيئات التدريسية والإدارية والفنية يوم الاثنين 16 مارس 2026، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.

إعلان النتائج

وحدّد التقويم الفترة من 7 إلى 9 يناير المقبل لتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وإعلانها، في إطار حرص المدارس على استكمال المتطلبات الأكاديمية بدقة، وتقييم مستويات الطلبة تشخيصياً، بما يسهم في توجيه الخطط التعليمية الداعمة خلال الفصل الجديد.

إعادة هيكلة

وركزت إدارات المدارس على إعادة هيكلة الجداول الدراسية وفق منهجيات تخطيطية دقيقة، تكفل التوازن في توزيع المواد الأكاديمية، وتراعي متطلبات العملية التعليمية واحتياجات الكوادر التدريسية، وذلك عبر آليات مرنة وعلمية في إعداد الحصص الدراسية.

منصات رقمية

وبالتوازي، عززت المدارس تواصلها مع أولياء الأمور من خلال المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مقدمة حزمة من الإرشادات والتوجيهات التي تسهم في تهيئة الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة بطاقة إيجابية وحيوية متجددة، شملت الإفصاح المسبق عن الخطط الأسبوعية ومواعيد تشغيل الحافلات المدرسية، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة.