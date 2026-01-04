سؤال وجواب

. تساءل طلبة جامعيون عن آلية الإبلاغ عن مستوى التدريب في حال تشككهم في أنه غير جدي أو شكلي.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تُشجَّع الطلبة على الإبلاغ عن أي مخاوف وتحديات تتعلق بالتدريب العملي الصوري (الشكلي) أو غير الفعّال إلى مؤسساتهم التعليمية من خلال القنوات الرسمية التي توفرها المؤسسة.

وفي حال عدم معالجة هذه المخاوف على مستوى المؤسسة، يتعيّن على الطلبة تصعيد الأمر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر قنواتها الرسمية، التي تشمل التطبيق الذكي للوزارة MOHESR UAE، ومركز الاتصال 800511، والبريد الإلكتروني info@mohesr.gov.ae :، إضافة إلى الموقع الإلكتروني أو المحادثة الفورية www.mohesr.gov.ae.