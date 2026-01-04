تطوير نظام ذكاء اصطناعي لمراقبة جودة المياه والتغير المناخي

طوّر باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي أداة جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أطلقوا عليها اسم LA⁴SR، تستخدم في مراقبة جودة المياه، وتتبع كيفية استجابة النظم البيئية لتغير المناخ من خلال تحديد البروتينات غير المعروفة في الطحالب الدقيقة.

وقام الفريق البحثي بتدريب نظام ذكاء اصطناعي على فك شفرة البروتين بالطريقة التي يتعامل بها نموذج اللغة مع النصوص. ونتيجة لذلك، يمكن لأداة LA⁴SR التفرقة بين البروتينات الطحلبية الحقيقية والبيانات الدخيلة المضللة بدقة شبه تامة.

وقال الأستاذ المشارك في علم الأحياء بالجامعة، كوروش صالحي أشتياني: «سيسمح هذا الابتكار للعلماء بتسريع البحث عن مركبات طبيعية جديدة وإنزيمات يمكن أن تدعم حلول الطاقة النظيفة في المستقبل، كما سيتمكن الباحثون من فهم أفضل لكيفية تكيّف الأحياء الدقيقة مع البيئات المتغيرة».

وأكد كبير علماء البحث في الجامعة والمؤلف الرئيس للدراسة، ديفيد نيسون: «يمكننا أخيراً رؤية هذه البروتينات بوضوح، حيث أتاحت LA⁴SR استكشاف أساس الحياة في المحيطات بسرعة ومستوى من التفاصيل غير مسبوق، ما يمكنها من دعم مجالات الطب والطاقة النظيفة والبيئة، حيث تمثل خطوة مهمة في مساعي الكشف عن دور أصغر الكائنات على الأرض في دعم الحياة على الكوكب».