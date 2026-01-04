«الإمارات للتطوير التربوي» تنتج 60 دراسة مفهرسة

أظهرت إحصاءات صادرة عن كلية الإمارات للتطوير التربوي نجاحها، خلال العام الماضي، في إنتاج 60 دراسة مفهرسة في قاعدة سكوبس، منها 27 نُشرت في مجلات من المستوى الأول، فيما صُنّف 15% من منشوراتها ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر اقتباساً على مستوى العالم. كما قدّم أعضاء هيئتها الأكاديمية 50 عرضاً دولياً و26 عرضاً إقليمياً، وأبرمت الكلية 23 تعاوناً بحثياً مع جامعات ومؤسسات كبرى، إلى جانب حضورها الفاعل في الشبكات البحثية العالمية، وفي مقدمتها الجمعية العالمية لأبحاث التعليم.

وأكدت الكلية أن عام 2025 شهد مواصلتها ترسيخ مكانتها الدولية كمحور رئيس لإعداد القيادات التربوية ودعم الابتكار في المنظومة التعليمية، بما يعكس التزامها برؤية دولة الإمارات وتطلعاتها نحو التميز في قطاع التعليم، مشيرة إلى قيامها على مدار العام بإطلاق سلسلة من البرامج الأكاديمية النوعية والمعتمدة دولياً، مكنت من خلالها آلاف التربويين من اكتساب مهارات تدريس الذكاء الاصطناعي وتوظيف أحدث التقنيات في المدارس الحكومية.

ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، فقد أطلقت الكلية مبادرات بحثية، وعقدت شراكات استراتيجية.

وقالت مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، الدكتورة مي ليث الطائي: «تعكس إنجازات الكلية خلال عام 2025 التزامنا العميق بدعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية مبتكرة، وإعداد جيل من القادة والتربويين القادرين على قيادة المدرسة الإماراتية نحو آفاق التميز والريادة العالمية. وقد عملنا على أن تكون برامجنا الأكاديمية ومبادراتنا البحثية وشراكاتنا الاستراتيجية رافداً أساسياً لمسيرة النهضة التعليمية، بما يواكب التحولات العالمية في التعليم، ويعزز مكانة الدولة كمركز ريادي للابتكار والمعرفة».