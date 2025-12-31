9 أسابيع للفصل الدراسي الثاني.. والمدارس تستقبل الطلبة الإثنين المقبل

تتأهب مدارس الدولة الحكومية والخاصة المطبِّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، لاستقبال الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الـ12، بدءاً من الإثنين الموافق الخامس من يناير 2026، إيذاناً بانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025-2026، وسط جاهزية شاملة وخطط تربوية وتنظيمية متكاملة.

ووفقاً للتقويم الأكاديمي المعتمد، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، يمتد الفصل الدراسي الثاني على مدار تسعة أسابيع، موزعة بواقع 47 يوماً للدراسة الفعلية، و19 يوماً للإجازات الأسبوعية، إضافة إلى ثلاثة أيام لإجازة منتصف الفصل، بما يضمن تحقيق التوازن بين التحصيل الأكاديمي وراحة الطلبة والهيئات التعليمية.

وحدّد التقويم الفترة من السابع إلى التاسع من يناير المقبل لتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وإعلانها، في إطار حرص المدارس على استكمال المتطلبات الأكاديمية بدقة، وتقييم مستويات الطلبة تشخيصياً، بما يُسهم في توجيه الخطط التعليمية الداعمة خلال الفصل الجديد.

ويتضمن الفصل الدراسي الثاني، تنفيذ برامج التدريب التخصصي للكادرين الإداري والتعليمي، من 11 إلى 13 فبراير المقبل، بهدف تطوير الأداء المهني، ورفع كفاءة الممارسات التربوية، ومواكبة المستجدات التعليمية.

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من الرابع إلى 13 مارس المقبل، على أن تبدأ إجازة الربيع وعيد الفطر للطلبة والهيئات التدريسية والإدارية والفنية الإثنين 16 مارس 2026، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.

وأكدت إدارات المدارس أنها اعتمدت برامج عمل مدروسة لمتابعة مستويات الجاهزية، وضمان استدامة بيئة مدرسية آمنة وصحية، حيث جرى تكثيف إجراءات التعقيم والنظافة، وتسخير فرق فنية متخصصة للعناية بالفصول الدراسية والمرافق المشتركة، بما يُعزّز سلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي.