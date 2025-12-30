"الشارقة للتعليم الخاص" تعتمد تشكيل مجلس مديري المدارس الخاصة

اعتمدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تشكيل مجلس مديري المدارس الخاصة في الإمارة وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة التعليم الخاص وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المدارس الخاصة.

وتم اعتماد التشكيل الجديد للمجلس في دورته الرابعة، خلال اجتماع رسمي عُقد اليوم بمشاركة مديري المدارس الخاصة.

وشمل التشكيل تعيين مجد ماضي الشيخ حسين، رئيساً للمجلس، وجيمس ستانلي ستيرانس، نائباً للرئيس، وتكليف رائد صبحي يوسف عبدالله، وسمر الشلبي مراد، بعضوية المجلس التنفيذية، إلى جانب تعيين فاليري لويس تومبسون، أميناً للسر.

وضم تشكيل مجلس مديري المدارس الخاصة كلاً من، خدوج حسن عيوش، وأسماء جيلاني، والدكتور برامود ماهاجان، وسيد نجف علي شاه، وأسماء محمد علي أبو شيخة، والدكتورة نسرين بانو بيدريهالي رؤوف، وطارق شيخ إسماعيل، ووسام إبراهيم حمد، وسامر محمود، ومنى محمد أعضاء في المجلس.

ويعمل مجلس مديري المدارس الخاصة تحت شعار "معًا نتعلم ونقود ونخدم"، بصفته مجلساً استشارياً تربوياً يمثل مدارس التعليم الخاص في إمارة الشارقة، بهدف تمكينها من المشاركة الفاعلة في تقديم المشورة والإسهام في دعم عملية صنع القرار التربوي.

وأكدت الهيئة أن تشكيل المجلس يأتي في إطار التزامها بتعزيز العمل التكاملي مع المدارس الخاصة وتوفير منصة فاعلة للتعاون والتشاور بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الخاص والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي في الإمارة.